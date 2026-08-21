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Reggina in attesa di due attaccanti: mister Marchionni spiega la tipologia

"Di parole se ne possono fare tante. Io voglio prima fare i fatti”

21 Agosto 2026 - 11:12 | Redazione

Marco Marchionni

Nel corso della presentazione di mister Marchionni, inevitabili le domande riguardanti il calciomercato. In modo particolare sugli attaccanti che devono ancora arrivare. Così il nuovo allenatore della Reggina: “Che attaccanti mi aspetto? I due dovranno avere caratteristiche diverse per completare il reparto offensivo che già abbiamo. La società e il direttore sanno già di cosa abbiamo bisogno. Di parole se ne possono fare tante, ma se non ci sono i fatti, il campo, non contano nulla. Io voglio prima fare i fatti”.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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