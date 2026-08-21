Calcio: parte ufficialmente il campionato di serie B. Vicenza-Catanzaro, dove vedere la partita

Oggi venerdì 21 agosto (ore 20,30), lo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza ospiterà l’Open Day tra L.R. Vicenza e Catanzaro, inaugurando la 95ª edizione della Serie BKT 2026/2027.

L’incontro vedrà una produzione televisiva speciale con 10 telecamere, che includerà la “opposite”, due retrocamera, una gimbal, ossia la camera mobile, e un drone, per garantire una copertura d’eccellenza. La partita sarà trasmessa in diretta dai licenziatari ufficiali della Serie BKT, DAZN e LaB Channel sulle piattaforme Amazon Prime e One Football.

Per l’occasione, alla presenza del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, la LNPB, in collaborazione con i club, ha organizzato un Cerimoniale speciale nel corso del pre-gara. Sarà infatti prevista una coreografia per rappresentare le venti società del campionato mentre la cantante, compositrice e produttrice musicale Serena Menarini eseguirà l’Inno italiano per celebrare l’identità nazionale che da sempre contraddistingue il campionato. Anche l’ingresso in campo sarà arricchito, con i giocatori accompagnati a centrocampo da bambini vestiti con i kit delle 20 squadre partecipanti alla Serie BKT.

LA COPERTURA IN ITALIA: ASSE DAZN-LAB CHANNEL, PIU’ HIGHLIGHTS E UN MAGAZINE SETTIMANALE

Un campionato che sarà possibile vedere in ogni modalità e in ogni angolo del mondo, garantendo ai tifosi la massima accessibilità, grazie a una strategia multipiattaforma integrata.

Sul territorio nazionale, la visione di tutte le 380 partite della stagione regolare, dei playoff e dei playout è assicurata in modalità co-esclusiva da due player di riferimento del mercato streaming e pay: DAZN, la piattaforma leader nello streaming sportivo, e LaB Channel, il canale tematico ufficiale della Lega Serie B, trasmetteranno tutti i match del campionato in diretta. In Italia, LaB Channel è accessibile in abbonamento tramite due hub digitali: come canale aggiunto su Amazon Prime Video e sulla piattaforma OneFootball TV. La novità per il pubblico italiano è il rafforzamento della programmazione televisiva in chiaro: da settembre, infatti, un nuovo contenitore settimanale su Rai Sport, Bordocampo, offrirà ogni lunedì alle 19,30 sintesi, gol, interviste e analisi dettagliate su tutti i protagonisti del campionato.

fonte: legab.it