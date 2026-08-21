Il grande cuore di Reggio: generi alimentari per 73 famiglie bisognose alla Parrocchia San Francesco – FOTO

Un'iniziativa targata Kiwanis e Associazione Fede, Speranza e Carità nel centenario francescano

Il Kiwanis non va in vacanza neanche d’estate! Lo sanno bene i volontari della Parrocchia San Francesco di Reggio Calabria che, oggi, hanno aperto le porte alla solidarietà. Una donazione di generi alimentari ha raggiunto 73 famiglie bisognose, censite dalla stessa Parrocchia, configurandosi – come affermato dal parroco Fra’ Gianluca Chilà – “come una distribuzione aggiuntiva di pacchi alimentari alle famiglie bisognose del territorio, quale segno giubilare nel centenario francescano”.

La collaborazione tra “Fede, Speranza e Carità” e Kiwanis Club Reghion 2007

L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra l’Associazione “Fede, Speranza e Carità”, presieduta da Antonello Crucitti, e il Kiwanis Club Reghion 2007, che, su impulso della Presidente Raffaella Crucitti, ha promosso la donazione presso la Parrocchia di San Francesco.

Crucitti: «Fare rete fra i diversi attori del Terzo settore»

La Presidente del Club Reghion 2007 ha, inoltre, ringraziato “Fede, Speranza e Carità” per la generosità dimostrata e, in particolare, il Presidente Antonello Crucitti, per la grande sensibilità verso le cause benefiche e a sostegno dei più fragili, facendone una missione di vita, con spirito di condivisione e slancio solidale.

“Il ruolo del Kiwanis – conclude la Presidente Crucitti – è quello di intercettare e soddisfare i bisogni emergenti dei bambini e moltiplicare l’impatto delle donazioni facendo “rete” fra i diversi attori del Terzo settore”.

La distribuzione dei pacchi alimentari

Le fasi di distribuzione dei pacchi sono state gestite dai volontari della Parrocchia, dell’Associazione “Fede, Speranza e Carità” e del Kiwanis Club Reghion 2007 rappresentato per l’occasione anche dalla Segretaria Anna Maria Reggio e dalle consigliere Cristina Palazzolo e Rosa Maria Gallelli.

Insieme per fare la differenza!