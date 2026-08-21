Reggio, a Santa Caterina cittadini e istituzioni insieme per la cura della villetta Sant’Ambrogio – FOTO
Stiamo facendo comunità. In questo modo è come concepisco io fare comunità: prendersi cura della cosa pubblica" le parole di un'attivista di Noi per Santa Caterina
21 Agosto 2026 - 11:43 | di Renato Pesce
Stamattina a Reggio Calabria, nel quartiere di Santa Caterina, si è svolta una manifestazione dedicata alla cura e alla pulizia della villetta Sant’Ambrogio, promossa dall’associazione “Noi per Santa Caterina”.
Un’iniziativa che ha coinvolto rappresentanti dell’associazione, consiglieri della circoscrizione centro storico e cittadini, con l’obiettivo non soltanto di intervenire concretamente sul decoro della villetta, ma anche di richiamare l’attenzione sulle esigenze del quartiere e sull’importanza della partecipazione civica.
Paolo Raffa: “La piazzetta è il cuore pulsante del quartiere”
Paolo Raffa, Presidente dell’Associazione Noi per Santa Caterina, ha dichiarato:
“Noi definiamo la piazzetta il cuore pulsante del quartiere, a momenti arriverà anche il Presidente Simone Lacava che ci ha assicurato la sua presenza, e che prenderà anche lui la scopa per spazzare questo luogo per noi molto caro. E allora diventa veramente un momento importante, un momento edificante per la vita del nostro quartiere, per il nostro impegno civico”.
Le criticità a Santa Caterina: l’Ibico, l’anfiteatro, il passaggio pedonale
“Noi abbiamo tantissime iniziative in campo: l’Iibico, che è una ferita nel quartiere, un’eterna incompiuta. Il cantiere è lì che langue miseramente e non riusciamo a comprendere le ragioni. Un altro problema, che pensiamo sarebbe una bellissima cosa, proprio in questo sito dove ci troviamo in questo momento, alle mie spalle, abbiamo ipotizzato di concerto con la scuola Righi (sono venuti ragazzi, hanno fatto dei rilievi) questo palcoscenico all’aperto che dovrebbe essere il valore aggiunto per il quartiere e per questo luogo. Un’altra cosa che ci sta particolarmente a cuore è il passaggio diretto a mare, al porto, delle persone da e verso il porto, e verso Santa Caterina, viceversa. Da moltissimi anni si sta cercando di perorare questa causa, ma sembrerebbe che per una questione di security sulla banchina di levante non ci possa essere accesso.
Adesso, attraverso dei contatti con l’Agenzia di Sistema Portuale, siamo riusciti a sapere che c’è un progetto in itinere, che da qui a breve dovrebbe essere approvato, di questa ciclovia della Magna Grecia che dovrebbe camminare parallelamente alla strada a scorrimento veloce del porto. In quella situazione dovrebbe essere anche realizzato un percorso pedonale con accesso dalla stazione di Santa Caterina fino agli aliscafi, ma tante altre cose. Abbiamo bisogno di un centro civico che non c’è, abbiamo sottoposto anche un progetto a costo zero”.
Le interlocuzioni con la nuova amministrazione targata Cannizzaro
“Con la nuova amministrazione ci sono state interlocuzioni già nella fase preliminare, pre-elettorale. Abbiamo consegnato un dossier di tutto quello che era stato fatto, ai due candidati alla Circoscrizione e quindi a Simone Lacava. E lui sa, perché ce l’ha sulla scrivania, che qui i problemi del quartiere devono essere sempre attenzionati. La stessa cosa è stata detta all’allora candidato sindaco Cannizzaro che venne in quella stessa circostanza, e noi dicevamo quali sarebbero le cose che secondo noi sarebbe opportuno fare.
Quindi quella è stata una prima interlocuzione. Oggi c’è questo passaggio formale, se vogliamo, di questa pulizia e cura della villetta”.
Silvio Bagnato: “La cittadinanza e l’elemento politico devono riavvicinarsi”
Alla manifestazione ha partecipato anche Silvio Bagnato, Consigliere circoscrizione centro storico:
“Questa è un’attività a cui partecipiamo come consiglio della prima circoscrizione.
È un’attività simbolica, ma non vuole essere solamente un’attività simbolica. La cittadinanza e l’elemento politico devono riavvicinarsi in un contesto che possa far crescere tutti quanti. Ovviamente vediamo tutti quanti le problematiche di cui soffre Reggio.
Se aspettiamo solamente che l’elemento politico agisca, ma il resto della cittadinanza aspetta solamente questo intervento senza rimboccarsi le maniche per cercare di migliorare la situazione, spesso e volentieri si fa un buco nell’acqua. Quindi è una sinergia che si deve cominciare a ricreare”.
Pietro Luigi Morisani: “Un’ottima iniziativa”
Pietro Luigi Morisani, Consigliere circoscrizione centro storico, ha commentato:
“Qualcosa sta incominciando a muoversi anche tramite l’associazione che ci sta coinvolgendo. Un’ottima iniziativa che serve proprio per valorizzare in questo caso di Santa Caterina”.
I cittadini chiedono continuità nella manutenzione
Tra i presenti anche alcuni cittadini, che hanno espresso il proprio punto di vista sull’iniziativa e sulla necessità di garantire continuità alla cura degli spazi pubblici.
Un cittadino ha dichiarato:
“Sono delle iniziative lodevoli. Quello che un pochettino mi preoccupa è dare continuità a questa cosa.
Oggi si pulisce, si mette a posto tutto. Però poi chi è che farà il seguito? Sarà di nuovo sporca, gli aghi di pino cadranno di nuovo, le carte si raccoglieranno. È qui che dovrebbe intervenire l’amministrazione comunale. Se non c’è un piano concreto e organizzato della manutenzione delle attività di pulizia e di decoro, anche queste attività lasciano il tempo che trovano”.
“Noi non molliamo, non molliamo assolutamente”
Un altro cittadino, attivista di Noi per Santa Caterina, ha spiegato il significato dell’iniziativa:
“Stamattina noi siamo qui per dare una pulizia alla piazza. Diciamo che non va tanto bene perché qui il pomeriggio e le mattine ci sono sempre tanti bambini.
Soprattutto fra qualche giorno che inizieranno le scuole. La nostra è anche una provocazione, in considerazione del fatto che di tutta la gente del quartiere, come vede, stamattina non è che siamo in tantissimi. Noi speravamo che la gente rispondesse a questa lodevole iniziativa.
Ma noi non molliamo, non molliamo assolutamente. Siamo attivi in tutto e per tutto”.
La cura della villetta come modo di “fare comunità”
Un’attivista dell’associazione ha posto l’accento sul valore comunitario della cura degli spazi pubblici:
“In questo momento noi, per quanto mi riguarda, stiamo facendo comunità.
È vero che nell’atto pratico stiamo pulendo la villetta di Santa Caterina, che è un luogo comune. Però in questo modo è come concepisco io fare comunità. Prendersi cura della cosa pubblica, che sappiamo per carità è demandata all’amministrazione comunale, però anche noi cittadini come comunità, come associazione. e noi singoli. possiamo fare la differenza“.
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