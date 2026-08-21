Reggio, a Santa Caterina cittadini e istituzioni insieme per la cura della villetta Sant’Ambrogio – FOTO

Stamattina a Reggio Calabria, nel quartiere di Santa Caterina, si è svolta una manifestazione dedicata alla cura e alla pulizia della villetta Sant’Ambrogio, promossa dall’associazione “Noi per Santa Caterina”.

Un’iniziativa che ha coinvolto rappresentanti dell’associazione, consiglieri della circoscrizione centro storico e cittadini, con l’obiettivo non soltanto di intervenire concretamente sul decoro della villetta, ma anche di richiamare l’attenzione sulle esigenze del quartiere e sull’importanza della partecipazione civica.

Paolo Raffa, Presidente dell’Associazione Noi per Santa Caterina, ha dichiarato:

“Noi definiamo la piazzetta il cuore pulsante del quartiere, a momenti arriverà anche il Presidente Simone Lacava che ci ha assicurato la sua presenza, e che prenderà anche lui la scopa per spazzare questo luogo per noi molto caro. E allora diventa veramente un momento importante, un momento edificante per la vita del nostro quartiere, per il nostro impegno civico”.

“Noi abbiamo tantissime iniziative in campo: l’Iibico, che è una ferita nel quartiere, un’eterna incompiuta. Il cantiere è lì che langue miseramente e non riusciamo a comprendere le ragioni. Un altro problema, che pensiamo sarebbe una bellissima cosa, proprio in questo sito dove ci troviamo in questo momento, alle mie spalle, abbiamo ipotizzato di concerto con la scuola Righi (sono venuti ragazzi, hanno fatto dei rilievi) questo palcoscenico all’aperto che dovrebbe essere il valore aggiunto per il quartiere e per questo luogo. Un’altra cosa che ci sta particolarmente a cuore è il passaggio diretto a mare, al porto, delle persone da e verso il porto, e verso Santa Caterina, viceversa. Da moltissimi anni si sta cercando di perorare questa causa, ma sembrerebbe che per una questione di security sulla banchina di levante non ci possa essere accesso.

Adesso, attraverso dei contatti con l’Agenzia di Sistema Portuale, siamo riusciti a sapere che c’è un progetto in itinere, che da qui a breve dovrebbe essere approvato, di questa ciclovia della Magna Grecia che dovrebbe camminare parallelamente alla strada a scorrimento veloce del porto. In quella situazione dovrebbe essere anche realizzato un percorso pedonale con accesso dalla stazione di Santa Caterina fino agli aliscafi, ma tante altre cose. Abbiamo bisogno di un centro civico che non c’è, abbiamo sottoposto anche un progetto a costo zero”.