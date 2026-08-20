Reggina, il Ds Romairone: tutto sul mercato. Poi il passaggio su Patierno, Bianchi e non solo

Conferenza stampa di presentazione del Ds Giancarlo Romairone e del tecnico Marco Marchionni. Il primo intervento è quello del Ds amaranto: “E’ un grande piacere essere qui e vedere questa sala piena. Dopo quella partecipata conferenza stampa con il patron Lotito, oggi arriva un’altra conferma. E’ un orgoglio e un onore poter rappresentare questa importante società. Stiamo cercando di costruire una squadra nel miglior modo possibile, tutti si sta spingendo forte. C’è una città fantastica e una tifoseria appassionata.

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E’ stato un lavoro pesante quello iniziale, quando ancora non sapevamo neppure dove allenarci. Ci è voluta molta pazienza. C’è stata una lunga fase di studio, con altri tre innesti si chiude bene. Il gruppo è già unito e questo merita grande attenzione e spero di poter chiudere le trattative avviate. Patierno lo stiamo valutando insieme ad altri. Siamo stati autorizzati a parlare con calciatori tesserati, poi bisogna capire le dinamiche del mercato. Il livello dei calciatori con cui parliamo è questo, sono venuti fuori nomi reali e altri che non c’entrano nulla. Dovremmo fare due ingressi. Non sono previste uscite, qualcuno può risultare chiuso, ma non ci sono pesi insostenibili dal punto di vista economico e anche morale. Valuterà il mister. La rosa sarà formata da almeno due giocatori per ruolo. L’obiettivo lo conosciamo bene, infatti cerchiamo i migliori.

Di Grazia si vuole avvicinare a casa e andrà via e comunque nel nostro sistema di gioco non avrebbe trovato molto spazio. Porcino è nel gruppo e si sta impegnando molto. Bianchi? Noi vorremmo un altro calciatore per reparto, in questo momento il tecnico è in fase di studio, il centrocampo oggi sta bene così, ma non escludo valutazioni future. Macrì è in squadra, voleva andare a giocare in un settore giovanile, ma non avrebbe avuto senso, è con noi. Con i portieri abbiamo iniziato con l’idea dei 2006, uno ancora dobbiamo tesserarlo (Piras). Anche i portieri saranno in competizione. Leggo i giornali, non faccio nomi, anche dietro interverremo.

Ho svolto il ruolo in passato di DG, ma mi sono occupato spesso di aspetti tecnici. Oggi sono l’unico a rappresentare la società, la mia prima preoccupazione oggi è completare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Marchionni. Diciamo che in questo momento ci occupiamo un pò di tutto con la base centrale che è a Roma. Se poi il presidente penserà ad altro, sono a disposizione. Settore giovanile? In questo momento guardo alla prima squadra con maggiore attenzione, al S. Agata bisognerà rifare tutti i campi. E’ chiaro che sarà in futuro il fulcro del nostro progetto e comunque c’è un responsabile. Partendo tardi abbiamo stabilito che mi occupassi soprattutto della prima squadra”.