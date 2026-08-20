City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina, il Ds Romairone: tutto sul mercato. Poi il passaggio su Patierno, Bianchi e non solo

L'idea di squadra, l'organico e gli obiettivi. "Sono venuti fuori nomi che non c'entrano nulla"

20 Agosto 2026 - 18:20 | di Michele Favano

Romairone Ds Reggina

Conferenza stampa di presentazione del Ds Giancarlo Romairone e del tecnico Marco Marchionni. Il primo intervento è quello del Ds amaranto: “E’ un grande piacere essere qui e vedere questa sala piena. Dopo quella partecipata conferenza stampa con il patron Lotito, oggi arriva un’altra conferma. E’ un orgoglio e un onore poter rappresentare questa importante società. Stiamo cercando di costruire una squadra nel miglior modo possibile, tutti si sta spingendo forte. C’è una città fantastica e una tifoseria appassionata.

Leggi anche

E’ stato un lavoro pesante quello iniziale, quando ancora non sapevamo neppure dove allenarci. Ci è voluta molta pazienza. C’è stata una lunga fase di studio, con altri tre innesti si chiude bene. Il gruppo è già unito e questo merita grande attenzione e spero di poter chiudere le trattative avviate. Patierno lo stiamo valutando insieme ad altri. Siamo stati autorizzati a parlare con calciatori tesserati, poi bisogna capire le dinamiche del mercato. Il livello dei calciatori con cui parliamo è questo, sono venuti fuori nomi reali e altri che non c’entrano nulla. Dovremmo fare due ingressi. Non sono previste uscite, qualcuno può risultare chiuso, ma non ci sono pesi insostenibili dal punto di vista economico e anche morale. Valuterà il mister. La rosa sarà formata da almeno due giocatori per ruolo. L’obiettivo lo conosciamo bene, infatti cerchiamo i migliori.

Di Grazia si vuole avvicinare a casa e andrà via e comunque nel nostro sistema di gioco non avrebbe trovato molto spazio. Porcino è nel gruppo e si sta impegnando molto. Bianchi? Noi vorremmo un altro calciatore per reparto, in questo momento il tecnico è in fase di studio, il centrocampo oggi sta bene così, ma non escludo valutazioni future. Macrì è in squadra, voleva andare a giocare in un settore giovanile, ma non avrebbe avuto senso, è con noi. Con i portieri abbiamo iniziato con l’idea dei 2006, uno ancora dobbiamo tesserarlo (Piras). Anche i portieri saranno in competizione. Leggo i giornali, non faccio nomi, anche dietro interverremo.

Ho svolto il ruolo in passato di DG, ma mi sono occupato spesso di aspetti tecnici. Oggi sono l’unico a rappresentare la società, la mia prima preoccupazione oggi è completare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Marchionni. Diciamo che in questo momento ci occupiamo un pò di tutto con la base centrale che è a Roma. Se poi il presidente penserà ad altro, sono a disposizione. Settore giovanile? In questo momento guardo alla prima squadra con maggiore attenzione, al S. Agata bisognerà rifare tutti i campi. E’ chiaro che sarà in futuro il fulcro del nostro progetto e comunque c’è un responsabile. Partendo tardi abbiamo stabilito che mi occupassi soprattutto della prima squadra”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?