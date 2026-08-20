Ultraleggero caduto in Calabria, Carlo e Angela trovati abbracciati nell’abitacolo
La Procura ha l'intenzione di affidare un incarico tecnico in merito alle possibili cause della caduta del velivolo
20 Agosto 2026 - 09:21 | di Redazione
Sono stati trovati abbracciati, all’interno dell’abitacolo, Carlo Arnulfo e Angela Buccico, le vittime della caduta dell’ultraleggero sui monti di Fuscaldo che ha preso fuoco dopo l’impatto.
Le salme sono state rimosse ieri sera, dopo l’ultimazione de rilievi, dall’equipe di medicina legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro, diretta dalla dottoressa Isabella Aquila, che dovrà effettuare l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Paola.
La Procura indaga sulle cause della caduta dell’ultraleggero
La Procura ha anche l’intenzione di affidare un incarico tecnico in merito alle possibili cause della caduta del velivolo, a eventuali responsabilità colpose, oltre che sul corretto funzionamento o meno dei dispostivi di sicurezza del biposto.
Saranno nominati un componente dell’Aeronautica Militare ed un ingegnere di fiducia della Procura.
Fonte ansa.it
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