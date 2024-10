Aspromonte: i sentieri del Parco in un click

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha pubblicato sul proprio sito internet una prima parte del Catasto dei Sentieri, i cui dati digitali sono consultabili e scaricabili con un semplice click.

Nella specifica sezione “Catasto dei Sentieri” (http://www.parcoaspromonte.gov.it/catasto-dei-sentieri/) è possibile, infatti, visionare e scaricare i files in formato *.kml e *.shp relativi a 8 sentieri, comprensivi di database contenenti le informazioni di ogni singola tratta. Con questo approccio sarà possibile fruire della rete sentieristica con comuni dispositivi portatili, quali smartphone e tablet.

La pagina, in continuo aggiornamento, offre anche informazioni aggiuntive relative alle app consigliate per la navigazione, anche off-line. Le prossime imminenti informazioni che saranno implementate riguarderanno le tabelle informative con i tempi di percorrenza, grado di difficoltà, caratteristiche generali del percorso, la presenza di punti d’acqua unitamente ad un corredo fotografico. Gli appassionati, gli escursionisti e le famiglie potranno pertanto programmare il proprio cammino su questi sentieri del Parco dell’Aspromonte in piena sicurezza, conoscendone tracciati e coordinate.

“Da parte dell’utenza si avvertiva sempre più l’esigenza di poter disporre di strumenti tecnologicamente avanzati per la fruizione della rete sentieristica – ha spiegato il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino -. Questa semplice ma importante novità accorcia le distanze tra le diverse componenti del territorio e, al contempo, promuove il cammino in Aspromonte, verso luoghi ricchi di fascino naturalistico, esperienze storiche e sensoriali che raccontano la vera vita della nostra montagna. I Sentieri – ha concluso Bombino – rappresentano l’infrastruttura principale di un’Area Protetta: su di essi abbiamo concentrato un impegno costante, partendo con la manutenzione straordinaria di oltre 130 chilometri di Rete Sentieristica ripristinata e messa in sicurezza grazie al lavoro dei giovani aspromontani.

Da qualche settimana, inoltre, con l’iniziativa “Adotta un Sentiero” abbiamo affidato alle Associazioni escursionistiche e ambientaliste del territorio la manutenzione “leggera” dei tracciati e la promozione dei luoghi. Con questa novità presente sul Sito internet del Parco, infine, vogliamo “abbracciare” e accogliere tutti coloro i quali decidono di vivere con noi le unicità dell’Aspromonte”.

Per il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Sergio Tralongo “con questi nuovi strumenti, al passo con i tempi, diamo ai fruitori dei sentieri la possibilità di organizzare e programmare le proprie escursioni in anticipo e senza sorprese; un passo importante, nell’ottica della valorizzazione sostenibile del territorio del Parco, che ci avvicina sempre più alle famiglie, agli appassionati, agli stakeholders”.