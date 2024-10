All’Aspropark torna il parco delle zucche: un’iniziativa per tutta la famiglia

Con l’arrivo dell’autunno, torna al Parco Avventura “Aspropark” uno degli eventi più attesi da grandi e piccini: “Il Parco delle Zucche“. Ogni domenica di ottobre (6, 13, 20 e 27 ottobre), il parco si trasformerà in uno spazio magico e suggestivo, ricco di colori, attività e divertimento per tutte le età.

Un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera autunnale, con tante novità e scenografie uniche che sapranno stupire e incantare tutti i partecipanti. Un’esperienza completa che coinvolge tutta la famiglia.

Il cuore dell’evento sarà il Pumpkin Patch, un’area interamente dedicata alle zucche, dove grandi e piccoli potranno scegliere la loro zucca preferita, decorarla a piacimento con colori e pennelli e portarla a casa come ricordo di una giornata indimenticabile. Questo laboratorio creativo è un’opportunità perfetta per stimolare la fantasia e trascorrere del tempo di qualità insieme ai propri cari.

Ma le attività non finiscono qui. Durante l’intero evento, il parco sarà animato da giochi, balli, truccabimbi e tante altre sorprese organizzate in collaborazione con Lelefante Animazione, garantendo intrattenimento e allegria per tutti i partecipanti. Saranno allestite diverse scenografie, ideali per scattare foto ricordo e immortalare i momenti più belli vissuti al parco.

Per chi ama il buon cibo, “Il Parco delle Zucche” propone anche un menù degustazione con prodotti tipici della stagione, pensato per far assaporare le specialità locali in un’atmosfera conviviale. Non mancheranno, naturalmente, proposte adatte anche ai più piccoli, con un menù baby appositamente studiato per loro.

La partecipazione a “Il Parco delle Zucche” richiede una prenotazione obbligatoria. L’evento è aperto anche a scuole e gruppi organizzati, che potranno prenotare un’apertura straordinaria dedicata.

Non perdete l’occasione di trascorrere una giornata diversa dal solito, all’insegna del divertimento, della creatività e della buona cucina, immersi nel fascino dell’autunno al Parco Avventura “Aspropark“. “Il Parco delle Zucche” vi aspetta per regalarvi momenti speciali da condividere con tutta la famiglia.

Maggiori informazioni

Per tutti gli aggiornamenti segui le pagine Facebook e Instagram

Per prenotazione su WhatsApp al numero 3466210754 – 3428065010.