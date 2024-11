Ass. Anassilaos: mercoledì 15 aprile l’incontro con lo scrittore Nicola La Barbera

Nell’ambito degli incontri con l’Autore promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 17,00 presso la Sala della Biblioteca della Provincia l’incontro con Nicola La Barbera autore del romanzo “A volte il passato ritorna” (Città del Sole Edizioni). Nicola La Barbera (all’anagrafe Nicolò ma da tutti chiamato Nicola) è nato a Mezzojuso (PA) il 24/09 1948.

Dal 1978 vive in Calabria dove ha insegnato matematica alle scuole medie. Contemporaneamente ha intrapreso con notevole successo, un attività imprenditoriale nel settore della produzione e distribuzione di prodotti erboristici e farmaceutici.

Colpito da grave malattia nel 2001 ha lasciato il lavoro per potersi curare. Oggi vive a Bovalino (RC) dove fa vita da pensionato, si gode il mare e dedica il tempo libero ai suoi hobby: leggere e scrivere. È stato coordinatore di redazione per il periodico “Nuova Calabria”, fa parte della redazione del periodico on-line “Il paese. info”, per cui, dal 2012 al 2013 ha scritto, a puntate, una “Storia degli Arbëresh d’Italia”.

Ha già pubblicato il romanzo La maschera del Barone (Leonida Edizioni, 2009) e il romanzo La Legge del Capo (Leonida Edizioni, 2010).

A parlare dell’autore e dell’opera sarà il giornalista e scrittore prof. Filippo Todaro mentre il presidente di Anassilaos Giovani Tito Tropea rivolgerà, insieme al pubblico, una serie di domande di approfondimento.