Ass. Attendiamoci Onlus – Live@Village: la musica del cambiamento con i Back Roads e i Velk.

Continua il successo per le serate del “Live@Village”, la rassegna di musica dal vivo, organizzata dall’Associazione Attendiamoci Onlus all’interno del Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e gestito dall’associazione, che diventa teatro su cui vanno in scena gruppi musicali della provincia di Reggio Calabria, che eseguono, dal vivo, pezzi del proprio repertorio, cover ma anche canzoni inedite, di diversi generi musicali, dalla musica etnica al rock’n’roll, dal reggae al pop. Protagonisti del secondo appuntamento i Back Roads, band reggina composta da Davide Praticò (batteria), Emanuele Currò (basso), Paolo Santostefano (chitarra), Alessandro La Rocca (chitarra) e Roberto Giriolo (voce).I giovani presenti sono stati coinvolti fin da subito dalle musiche del gruppo, trascinati dal ritmo del southern rock, quel genere dove blues, rock’n’roll e country si fondono insieme.La band si ispira alla straordinaria cultura del viaggio che rese mitici gli anni ’60 e ’70 e, da questo, nasce la passione dei componenti per la musica dei Creedence, dei quali hanno fatto ascoltare “Bad Mon Rising”, “Prood Mary”, “Have you ever seen the rain”, “Good Golly Miss Molly” e “Fortunate Son”; degli ZZtop, dei Canned Heat, dei quali il gruppo ha riproposto “Let’s work togheter” e “Future Blues”. I componenti della band hanno subito anche l’influenza dei Lynard Skynard, Steppenwolf, Free, e quella dei Beatles, di cui quella sera hanno eseguito la celebre “Twist and shout”, e del rock’n’roll targato Elvis, con cui hanno concluso la serata.I Back Roads hanno cantato e suonato la voglia di ricominciare, di essere altro, di cambiare pelle, di essere uomini nuovi, capaci di vivere la propria vita da protagonisti ed anche questo significa “viaggiare” e, come scriveva nei diari dei suoi viaggi Kerouac, “Niente alle mie spalle … tutto davanti a me”!Il pubblico presente ha dimostrato che ci si può divertire senza “sballarsi”, che la nostra città è viva e può risorgere anche grazie alla forza della musica ed al coraggio di un gruppo di giovani, come quelli dell’associazione Attendiamoci, che organizzano occasioni di incontro per i giovani della città.Il prossimo appuntamento del “Live@Village” è per venerdì 18 luglio, quando dalle 20.30 si apriranno i cancelli del Villaggio dei Giovani (nei pressi della stazione O.Me.Ca.), che dalle 22 ospiterà la musica dei “Velk”, la band reggina vincitrice del premio “Giovani Emergenti Sanremo 2013”, che ci accompagnerà con un sound prettamente pop/rock.