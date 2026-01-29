Ance Giovani, Danisi: ‘Al via il monitoraggio dei cantieri avviati a Reggio con i fondi PNRR’

"Verificheremo che tra le imprese esecutrici e gli enti locali ci sia la sinergia ed il supporto necessario" le parole del presidente Danisi

Si è svolta presso la sede di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Reggio Calabria, l’assemblea di Ance Giovani Reggio Calabria.

L’Assemblea che ha riscontrato una numerosa partecipazione, è stata aperta dalla relazione del Presidente Francesco Danisi, che ha posto l’accento su due linee guida principali, l’allargamento della base associativa ed il monitoraggio dei cantieri avviati in città con i fondi PNRR.

Allargamento della base associativa e monitoraggio dei cantieri PNRR

Durante l’assemblea è stato approvato l’ingresso di nuovi soci, mentre nuove imprese hanno fatto domanda producendo e consegnando la documentazione necessaria: allargare la base associativa è il primo obiettivo della nostra associazione, aumentando le adesioni, prosegue Danisi, aumenta di conseguenza la qualità della discussione e delle proposte messe in campo.

Tra queste vi è il monitoraggio dei cantieri avviati con i fondi PNRR infatti le tempistiche sono ormai strette, “verificheremo che tra le imprese esecutrici e gli enti locali ci sia la sinergia ed il supporto necessario“.

Tra i punto all’o.d.g. anche l’avvio di nuovi corsi per gli associati, cofinanziati dall’Ance di Reggio Calabria: il percorso formativo, spiega Danisi, denominato Scuola di Sistema Ance, è dedicato agli imprenditori impegnati in ruoli associativi all’interno delle Associazioni Territoriali e Regionali Ance e degli Enti Bilaterali di settore, con l’obiettivo di rafforzare capacità di leadership e governance associativa.

Presente all’assemblea il Presidente Regionale di Ance Giovani Calabria Nicola Irto, il quale ha rimarcato la necessità di creare rete e connessione con le varie realtà territoriali ed annunciando l’organizzazione di un evento di portata regionale che vedrà la partecipazione di numerosi stakeholder del settore.