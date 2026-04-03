Comunali, Sarica annuncia la candidatura a sindaco di Platì: ‘Continuiamo il percorso insieme’

“Con profondo senso di responsabilità e con un’emozione che va oltre ogni parola, annuncio oggi la mia candidatura a Sindaco di Platì.

In questi mesi, nel ruolo di Sindaco facente funzione, ho avuto il privilegio di conoscere da vicino questa comunità straordinaria. Platì non è soltanto un luogo: è diventata per me una casa, un punto di riferimento umano e istituzionale. Pur essendo originario di Reggio Calabria, qui ho trovato qualcosa di raro e prezioso — un senso di appartenenza autentico, fatto di sguardi, di storie e di fiducia.

È proprio questa fiducia che oggi mi spinge a fare un passo avanti.

Una squadra tra giovani competenze ed esperienza

La squadra che si presenta insieme a me rappresenta il volto del futuro: giovani, preparati, neolaureati che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio del territorio, affiancati da figure di esperienza che conoscono a fondo le dinamiche amministrative e sociali. Un equilibrio necessario, una sintesi tra entusiasmo e competenza, tra visione e concretezza.

Crediamo in una Platì che non si arrende, che cresce, che si racconta attraverso le sue eccellenze e che guarda avanti con coraggio. Vogliamo costruire opportunità, rafforzare i servizi, valorizzare le risorse locali e restituire fiducia soprattutto alle nuove generazioni.

Un impegno che nasce dal legame umano con Platì

Ma più di ogni progetto, ciò che porto con me è un legame umano. Perché amministrare non è soltanto governare: è ascoltare, condividere, esserci. E io, qui, ho imparato cosa significa esserci davvero.

Platì mi ha accolto quando poteva sembrare solo una tappa istituzionale. Oggi è diventata parte della mia vita. E per questo sento il dovere, ma soprattutto il desiderio sincero, di continuare questo percorso insieme.

Con umiltà, determinazione e amore per questa terra, mi metto al servizio della comunità.

Il futuro di Platì inizia adesso. Insieme”.

Giovanni Sarica

Sindaco facente funzione e candidato Sindaco