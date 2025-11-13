Assemblea Anci, ‘the last dance’ per Falcomatà: il messaggio dopo l’incontro con Mattarella

“The lasta dance”. È così che il sindaco Giuseppe Falcomatà ha definito la sua dodicesima ed ultima Assemblea Anci, attualmente in corso a Bologna.

Un appuntamento in cui i Sindaci si incontrano, fanno il punto e la sintesi dei problemi e delle proposte da avanzare al Parlamento e al Governo.

I lavori della giornata inaugurale della 42esima edizione, si sono aperti, come ormai da una decade a questa parte, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo cittadino di Reggio ha stretto la mano al Capo dello Stato, condividendo un messaggio dopo l’incontro:

“”Siamo davanti a forme inedite di disagio e a nuove povertà. I Comuni sono l’anticorpo dell’abbandono e vanno posti nelle condizioni di essere un motore di vitalità”.

Grazie Presidente Mattarella. Noi, come sempre, ci siamo. Con la fascia tricolore sul petto e con lo stesso orgoglio di sempre. Anzi, quest’anno, per la mia ultima assemblea nazionale Anci, anche di più…”.