Assemblea Anci, ‘the last dance’ per Falcomatà: il messaggio dopo l’incontro con Mattarella
Il sindaco di Reggio a Bologna per la sua 12esima ed ultima Assemblea Anci: "Noi come sempre ci siamo, con la fascia tricolore sul petto"
13 Novembre 2025 - 17:50 | di Redazione
“The lasta dance”. È così che il sindaco Giuseppe Falcomatà ha definito la sua dodicesima ed ultima Assemblea Anci, attualmente in corso a Bologna.
Un appuntamento in cui i Sindaci si incontrano, fanno il punto e la sintesi dei problemi e delle proposte da avanzare al Parlamento e al Governo.
I lavori della giornata inaugurale della 42esima edizione, si sono aperti, come ormai da una decade a questa parte, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo cittadino di Reggio ha stretto la mano al Capo dello Stato, condividendo un messaggio dopo l’incontro:
“”Siamo davanti a forme inedite di disagio e a nuove povertà. I Comuni sono l’anticorpo dell’abbandono e vanno posti nelle condizioni di essere un motore di vitalità”.
Grazie Presidente Mattarella. Noi, come sempre, ci siamo. Con la fascia tricolore sul petto e con lo stesso orgoglio di sempre. Anzi, quest’anno, per la mia ultima assemblea nazionale Anci, anche di più…”.