Assemblea Avvocati di Reggio: “Stop ai minimi previdenziali obbligatori”

La battaglia avviata da Nuova avvocatura democratica, segna un altro punto. L’assemblea degli Avvocati di Reggio Calabria indetta dal Consiglio dell’Ordine, su richiesta del foro Reggino, ha infatti approvato, a larghissima maggioranza la mozione che abolisce i minimi contributivi previdenziali slegati dal reddito e stabilisce «una contribuzione previdenziale in misura proporzionale rispetto al reddito dichiarato».

Il Foro Reggino è il terzo foro d’Italia a chiedere la revisione generale del criterio dei contributi obbligatori: oggi infatti per gli avvocati ammontano in media a 3.650 euro l’anno da versare alla Cassa forense, qualunque sia il reddito percepito dal legale.

Questa sproporzione determina e provoca grosse difficoltà per l’esercizio della professione per migliaia di avvocati in tutt’Italia. Schiacciati dal peso della crisi molti di loro preferiscono infatti sospendersi o addirittura cancellarsi dall’Albo proprio perché non possono più sostenere il peso della contribuzione obbligatoria.

Gli avvocati Raffaella Crucitti e Francesco Polimeno, entrambi tesserati di Nuova Avvocatura democratica e referenti per Reggio Calabria hanno dapprima raccolto oltre 450 firme, promuovendo la petizione e successivamente hanno guidato l’assemblea che giorno 24 ottobre ha sancito l’orientamento del foro Reggino.

La mozione portata in assemblea dall’avv. Crucitti, referente per Nuova Avvocatura Democratica, ha ottenuto il 70% dei consensi dei partecipanti all’assemblea, “Abolizione dei minimi contributivi previdenziali slegati dal reddito e contribuzione previdenziale stabilita in misura proporzionale e progressiva rispetto al reddito degli avvocati italiani, da attuarsi nel rispetto degli artt. 23 e 53 della Costituzione.”

A questo punto il Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Reggio Calabria dovrà trasmettere il verbale dell’assemblea agli organi di Cassa forense per trasmettere il sentito dell’assemblea straordinaria promossa dagli avvocati reggini per chiedere una previdenza più equa.



Fonte: Avv. Francecesco Polimeno – Nuova avvocatura Democratica sez. Reggio Calabria