Assemblea regionale Avis Calabria a Reggio: nominati i vertici, approvati i bilanci

“Le nuove vie del dono. Strategie, obiettivi, unitarietà” sono state al centro della 55^ assemblea regionale dell’Avis OdV Calabria svoltasi a Reggio presso l’hotel Excelsior.

L’assise è stata coordinata dal presidente Avis OdV Calabria, Franco Rizzuti. Al tavolo di presidenza con lui, il vicepresidente vicario nazionale Fausto Aguzzoni, il tesoriere nazionale Mimmo Nisticò, il tesoriere regionale Francesco Simonetti, la segretaria di Avis Calabria Katiuscia Mastroianni e la presidente dell’Avis provinciale di Reggio Calabria, Vanna Micalizzi.

Presenti rappresentanti regionali e nazionali di Avis

Presenti anche Giorgio Dulio e Fulvio Calia, rispettivamente componente dell’esecutivo nazionale Avis e direttore generale di Avis nazionale. Presente, infine, anche Maurizio Pirazzoli, presidente Avis OdV Emilia-Romagna con la quale è gemellata l’Avis OdV Calabria.

Premiati i donatori storici Nisticò, Muto e Armagrande

Prima dell’avvio dei lavori dell’Assemblea, quest’anno elettiva, i riconoscimenti a Mimmo Nisticò e a Pino Muto per i loro 50 anni di donazione e, soprattutto, per il proprio servizio a favore di AVIS regionale Calabria. Premiato anche Luigi Armagrande, decano dell’Avis comunale e provinciale di Reggio e dell’Avis Calabria.

La relazione del presidente uscente Franco Rizzuti

I lavori hanno avuto inizio con la relazione di Franco Rizzuti, presidente uscente dell’Avis regionale OdV della Calabria.

«L’obiettivo principale della sede regionale della Calabria è diretto al mantenimento dell’autosufficienza in tema di sangue intero ed al raggiungimento dell’autosufficienza di plasma. […] La Rete solidale Avis calabrese, con i suoi quasi 40 mila soci ha permesso, anche per il 2024, di sfiorare le 65.000 unità tra sangue intero ed emocomponenti, raggiungendo il record storico per Avis Calabria.»

Sfida autosufficienza e plasma: il punto di Fausto Aguzzoni

«Due le sfide per Avis Nazionale, e quindi anche per Avis Calabria: quella demografica e quella dell’autosufficienza. […] Occorre, però, che il sistema pubblico offra un adeguato supporto organizzativo, partendo dalla fornitura dei separatori cellulari», ha spiegato il vicepresidente vicario nazionale con delega al Servizio Civile, Fausto Aguzzoni.

Approvati bilanci, linee guida e organismi collegiali

Dopo le relazioni, espletati gli adempimenti di rito e le attività della commissione verifica poteri, presieduta da Pasquale Pansera, hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto dei capi delegazione provinciali. Quindi le votazioni. La prima ha avuto come esito l’approvazione all’unanimità della relazione delle attività associative svolte, delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo. Unanimità anche per la ratifica del Bilancio Preventivo 2025 e per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2024 e della Relazione di Missione.

Eletti i rappresentanti regionali e i delegati per l’assemblea nazionale

Ancora unanimità per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e dei componenti il Collegio dei Probiviri regionale per il quadriennio 2025-2028, per la nomina dell’Organo di Controllo, del Comitato Medico Scientifico e dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Nazionale, e dei delegati all’Assemblea dell’Avis Nazionale.

Fra i nominati, anche Franco Parrottino quale consigliere nazionale che succede al reggino Mimmo Nisticò e che si insedierà a Brescia in occasione dell’assemblea nazionale in programma dal 23 al 25 maggio prossimi.

Nominativi e componenti dell’Esecutivo Avis Calabria 2025–2028

Ecco i nomi dei futuri componenti dell’esecutivo Avis regionale OdV della Calabria 2025/2028:

Per Catanzaro: Salvatore Cavallaro, Salvatore Donato, Katiuscia Mastroianni, Mario Mirielli, Giovanni Olivito e Rocco Quattrocchi.

Per Cosenza: Saverio Bisceglia, Angelomaria Marcovicchio, Francesco Naso, Tommaso Orsimarsi e Francesco Simonetti.

Per Crotone: Carmen Carceo e Franco Rizzuti.

Per Reggio Calabria: Antonello Ignazio Croce, Felice Lombardo, Annunziata Antonia Mafrica, Marco Nisticò e Nino Posterino.

Per Vibo Valentia: Nicodemo Napoli.

Comporranno il prossimo collegio dei probiviri: Giuseppe Albanese, Nicola Basilio Barbieri, Bruno Battaglia, Sebastian Ciancio, Antonio Cutugno.

Organo di Controllo: Caterina Macrì.

Comitato Medico: Giuseppe Aloisio, Ubaldo Lupia, Filippo Marino, Pietro Schirripa, Giuseppina Scordamaglia.

A livello nazionale: Franco Parrottino (consigliere), Marco Intrieri (riconfermato nell’Organo di Controllo Nazionale), Antonio Cutugno (Collegio dei Probiviri), Sebastian Ciancio (Gran Giurì Nazionale).