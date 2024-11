Associazione Anassilaos: Dante Alighieri protagonista del 2015

Sarà Dante Alighieri (1265/1321), nel 750° anniversario della nascita, il filo conduttore di molte delle manifestazioni che l’Associazione Culturale Anassilaos realizzerà nel corso dell’anno 2015 in collaborazione con Università, Enti e Istituzioni culturali.

Si comincia il 30 gennaio presso la Chiesa di San Giorgio al Corso con la lettura integrale della Commedia che, come scrisse Papa Benedetto XV nella Enciclica celebrativa del VI centenario della morte del poeta, “meritatamente ebbe il titolo di divina, poiché pur nelle varie finzioni simboliche e nei ricordi della vita dei mortali sulla terra, ad altro fine non mira se non a glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio, che governa il mondo nel tempo e nell’eternità, premia e punisce gli uomini, sia individualmente, sia nelle comunità, secondo le loro responsabilità” e si proseguirà nei mesi successivi con incontri, mostre, recital e approfondimenti della figura e dell’opera del sommo poeta al quale il sodalizio reggino dedicherà anche la prossima 5^ Festa della Poesia in programma per il mese di luglio.

Lo ha deciso il Comitato di indirizzo di Anassilaos nel corso di una riunione presieduta da Stefano Iorfida nel corso della quale è stato messo a punto il programma di manifestazioni per il nuovo anno che, oltre ai tradizionali appuntamenti (Otto Marzo e Premio Mimosa, Premio San Giorgio e Premio Anassilaos, Concorso di grafica e pittura avente per tema, quest’anno, la Prima Guerra Mondiale) terrà anche conto di eventi e anniversari, a cominciare dalla prossima Giornata della Memoria (27 gennaio) e del successivo Giorno del Ricordo (10 febbraio), meritevoli di particolare attenzione nel 70° anniversario degli eventi che essi intendono ricordare, la Shoah e le Foibe, insieme alla Resistenza e alla fine della Seconda Guerra Mondiale (1945-2015). Non mancheranno approfondimenti dedicati al Centenario della partecipazione dell’Italia alla Grande Guerra (1915/2015) e, ad essa strettamente collegata, l’edificazione del Tempio della Vittoria/San Giorgio al Corso al quale, nell’80° anniversario della inaugurazione avvenuta il 26 maggio del 1935, il Sodalizio reggino dedicherà, d’intesa con la Parrocchia, mostre, incontri ed uno speciale annullo filatelico celebrativo.

L’Anassilaos celebrerà anche taluni anniversari religiosi (il Decennale della morte di Papa Giovanni Paolo II (1920-2005) al quale è stato intitolato il Premio Anasilaos per la Pace, il 5° centenario della nascita di Santa Teresa d’Avila (1515-1582) e il Bicentenario di San Giovanni Bosco (1815-1888) e letterari (il 4° centenario della pubblicazione della seconda parte del Don Quijote de la Mancha (1615) di Cervantes.