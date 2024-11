Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. Pavia a Torino: “L’amore più grande”

di Martina Messina – Un mese denso di emozioni e di impegno per l’Associazione Attendiamoci Onlus –filiale di Pavia, che ha concluso il suo ciclo di appuntamenti con un meraviglioso esempio di come l’amore per la cultura, l’arte e la bellezza si accompagni perfettamente a quello che è stato il tema della gita fuori porta di Sabato 30 Maggio: “L’amore più grande: dare la vita per i propri amici”.

Dare la vita intesa come tempo, cuore, esperienza, per condividere una bellissima giornata alla scoperta delle meraviglie di una città ricca di storia e piena di sorprese: Torino.

Venticinque persone si sono date appuntamento in una realtà tutta da esplorare e da vivere insieme, da raccontare, con parole e sentimenti propri gli uni agli altri, imparando a conoscere oltre alle bellezze di una città capolavoro di arte e cultura, la gioia dell’unione e dell’amicizia.

In uno scenario che cambiava continuamente, passeggiando per Via Roma e Piazza San Carlo, guardando ammirati la maestosità di Palazzo Madama e del Teatro Carignano, i ragazzi si sono messi alla prova come “ciceroni” amatoriali, descrivendo con semplicità le origini della Mole Antonelliana e di altri importanti monumenti, e la giornata è trascorsa nella spensieratezza e nel sorriso, ma non senza momenti di profonda emozione davanti all’ostensione della Sacra Sindone, il lenzuolo che avvolse il corpo di Cristo, ospitato all’interno della Cattedrale di San Giovanni Battista, Duomo di Torino.

Tra un caffè a Piazza Vittorio Veneto e una panoramica passeggiata lungo il Po, i ragazzi dell’associazione hanno messo a disposizione tempo e passione per fare proprio un pezzo della storia di Torino e raccontarlo ai propri amici, dando vita a uno scambio di conoscenze e opinioni sulla bellezza del viaggiare e del ripercorrere sentieri che recavano le orme dei grandi uomini del passato e del presente.

Con la complicità di un sole caldo e luminoso che, a sorpresa, ha accompagnato ogni tappa della giornata, i giochi e gli scherzi al Parco del Valentino hanno dipinto sorrisi sui volti di tutti, prima di salutare, con quegli stessi sorrisi, Torino e prendere il treno, direzione Pavia.

Rientrati in città, tutti hanno portato nel cuore, negli zaini e nelle scarpe la gioia di aver condiviso insieme indimenticabili momenti d’amicizia, e negli abbracci prima di separarsi la consapevolezza di essere costruttori di una rete sempre più nutrita e ricca di rapporti, perché Attendiamoci è soprattutto questo: una tenda aperta a chi ha il desiderio di offrirsi agli altri, di dare se stessi ricevendo e accogliendo l’altro come un dono, e niente come un viaggio da assaporare insieme rappresenta meglio il percorso di scoperta e di unione che si vive entrando a fare parte di questa realtà.