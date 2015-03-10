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Associazione New Deal, venerdì 13 il terzo incontro della nuova iniziativa “Focus di attualità”

Terzo incontro del ciclo promosso dall'Associazione New Deal: i giovani a confronto con un docente di economia aziendale su startup e piccole imprese

10 Marzo 2015 - 17:12 | di Vincenzo Comi

Associazione New Deal, terzo incontro del ciclo Focus di attualità per i giovani

L’Associazione New Deal propone il terzo incontro della nuova iniziativa “Focus di attualità“, un’occasione di incontro extra universitario fra i giovani per promuovere e stimolare una coscienza critica e un confronto costruttivo con esperti dei temi in questione, soprattutto temi di attualità relativi al nostro territorio, locale, nazionale e oltre. Promuovere simili iniziative serve per far approfondire ai giovani temi non loro estranei e offrirgli la possibilità di crearsi ed esprimere opinioni avendo conosciuto gli aspetti chiave e tecnici delle vicende, “puliti” dai commenti politici o mediatici.

In particolare, questo terzo focus riguarderà “Startup e piccole imprese nel Mediterraneo“, per poter comprendere le peculiarità e i punti chiave del fare impresa al giorno d’oggi, soprattutto nel nostro contesto economico-sociale.

Si terrà venerdì 13 marzo, alle ore 18.00, presso la sede dell’Associazione stessa, in Via Filippini 71 (vicino Piazza Orange).

L’esperto invitato a relazionare per l’occasione è il Prof. Domenico Nicolò, docente di economia aziendale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e referente di Startup Mediterranean Laboratory.

locandina terzo focus

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