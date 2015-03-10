Associazione New Deal, venerdì 13 il terzo incontro della nuova iniziativa “Focus di attualità”

L’Associazione New Deal propone il terzo incontro della nuova iniziativa “Focus di attualità“, un’occasione di incontro extra universitario fra i giovani per promuovere e stimolare una coscienza critica e un confronto costruttivo con esperti dei temi in questione, soprattutto temi di attualità relativi al nostro territorio, locale, nazionale e oltre. Promuovere simili iniziative serve per far approfondire ai giovani temi non loro estranei e offrirgli la possibilità di crearsi ed esprimere opinioni avendo conosciuto gli aspetti chiave e tecnici delle vicende, “puliti” dai commenti politici o mediatici.

In particolare, questo terzo focus riguarderà “Startup e piccole imprese nel Mediterraneo“, per poter comprendere le peculiarità e i punti chiave del fare impresa al giorno d’oggi, soprattutto nel nostro contesto economico-sociale.

Si terrà venerdì 13 marzo, alle ore 18.00, presso la sede dell’Associazione stessa, in Via Filippini 71 (vicino Piazza Orange).

L’esperto invitato a relazionare per l’occasione è il Prof. Domenico Nicolò, docente di economia aziendale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e referente di Startup Mediterranean Laboratory.