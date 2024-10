Palazzo Alvaro, le associazioni reggine celebrano le donne in divisa

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2019, le Associazioni “Amici del Museo“, “50&Più” e “U.N.U.C.I.” – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia di Reggio Calabria hanno organizzato un evento culturale dal titolo: “8 Marzo: Donne in Divisa”.

Si vuole, in tal modo, solennizzare il riconoscimento ottenuto anche dalle Donne Italiane, di poter essere presenti nei ranghi militari.

Leggi anche

Nel quadro dell’iniziativa, che gode del Patrocinio del Ministero della Difesa, oltre che di quelli della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, è stato rivolto un invito ai Comandanti regionali/provinciali delle Forze Armate, della Polizia e della Croce Rossa Italiana di stanza a Reggio Calabria, affinchè una loro rappresentanza femminile potesse presenziare all’incontro e che loro delegate informassero con un breve intervento programmato le proprie esperienze professionali; invito che è stato largamente accolto.

È sembrata, questa, anche una maniera per avvicinare sempre più la cittadinanza alle tante Donne che, indossando una gloriosa divisa, partecipano intensamente alle funzioni istituzionali della Difesa e della Sicurezza.

Il Convegno si terrà il giorno 8 marzo 2019, nella Sala delle Conferenze di Palazzo Alvaro della Città metropolitana di Reggio Calabria con inizio alle ore 10,00 e sarà preceduto alle ore 9,30 dalla inaugurazione di una mostra filatelica e documentale nel salone del Palazzo delle Poste Italiane di via Miraglia a Reggio Calabria.

Per l’occasione è stato anche predisposto un annullo filatelico speciale di Poste Italiane con cartoline ricordo.