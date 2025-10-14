Assoluzione per il canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio: non sussistono i maltrattamenti sugli animali

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha assolto Leonzio Tedesco, proprietario del Canile Dog Center, ribaltando la condanna di primo grado. Il canile è stato restituito al proprietario

Si conclude con un’assoluzione il caso del Canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio, accusato di maltrattamenti nei confronti degli animali ospiti della struttura. Con sentenza del 14 ottobre 2025, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha riformato la condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Locri, che aveva inizialmente visto il proprietario del canile, Leonzio Tedesco, condannato per maltrattamenti, truffa, sversamento di liquami e violazione di sigilli.

L’imputato, difeso dall’Avv. Giuseppe Perrone del foro di Reggio Calabria, è stato assolto in quanto la Corte ha ritenuto che i fatti contestati non sussistano. La Corte ha sottolineato come non vi fosse prova sufficiente per sostenere le accuse di maltrattamenti sugli animali e di truffa nei confronti dei comuni proprietari degli stessi. Inoltre, la Corte ha disposto la revoca della confisca del canile, restituendo la struttura nella piena disponibilità di Tedesco.

Questo esito segna una svolta nella vicenda legale, ribaltando le precedenti decisioni del tribunale di Locri e restituendo così giustizia al proprietario del canile, che aveva sempre respinto le accuse. Il Canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio adesso può continuare la sua attività senza ulteriori ostacoli legali.