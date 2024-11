Atam avrà uno stand all’interno del Taranta Wine Festival

Ogni sera si alterneranno ospiti di gran rilievo su temi di interesse per la città.

Tra gli argomenti trattati la riduzione inquinamento, le iniziative per i turisti, la sicurezza stradale, la legalità.

Grandi aziende hanno confermato la sponsorizzazione della kermesse che si preannuncia ogni sera ricca di premi e sorprese per i visitatori dello stand, anche per i più piccoli e poi per gli abbonati e i passeggeri autobus la serata finale di sorteggio e premiazione “dell’abbonato dell’anno”.

Alcuni degli ospiti più attesi il Dj Filippo Lopresti, i fiati di Delianuova e il grande scrittore Mimmo Gangemi e ogni sera nello stand una delle istituzioni rilevanti della città.

3 Agosto 21.30

Taglio del nastro e evento di apertura:

Esibizione orchestra fiati di Delianuova arrivo con il City Tour bus Cabrio ATAM

intervengono: l’Assessore Smart city del comune di Reggio Calabria Agata Quattrone, il consigliere della città di Reggio Calabria Gianni Latella, con amministratore unico ATAM Prof. Antonino Gatto, Ing. Alberto Andreoni delegato Ministero Trasporti-direzione sicurezza stradale, modera Milly Tucci

sono invitati Assessore Francesco Russo* Regione Calabria e Sindaco Giuseppe Falcomatà*

illustrazione del programma dello stand e dibattito sul tema infomobilità e futuro dei trasporti con Istituzioni locali, Vertici Atam– il focus è su smartness, innovazione, impatto delle innovazioni nelle città metropolitane e scenari futuri

4 Agosto 21.00-22.30

Competenze professionali nella mobilità, attenzione all’utente e Customer satisfaction

Intervento della Dottoressa Simona Argento per informazioni su abbonamento SCUOLABUS e best practice Alternanza scuola-lavoro

intervengono: Ing. Viviana Fedele di ATAM, Franco Bruno Adaci Associazione italiana logistica, Domenico Napoli ITS Pegasus, Università Mediterranea, Presidente P4c Demetrio Naccari Carlizzi – modera Milly Tucci

5 Agosto 21.00-22.30

Promozione turistica e culturale della Calabria attraverso una strategia di rete intervengono Salvatore Patamia MIBACT, Giuseppe Nucera Federturismo, il Dj Filippo Lopresti, Angelo Marra Reboot, Menia Cutrupi Dreamlab, Andreina Romano Heroes meet in Maratea, Antonietta Pitasi Associazione guide turistiche abilitate, Francesco Biacca Evermind con amministratore unico ATAM Prof. Antonino Gatto

È stato invitato a intervenire Ing. Giuseppe Pavone Dirigente Regione Calabria Trasporto Pubblico locale

modera Milly Tucci

6 Agosto 21.00-22.30

Musica e legalità in mobilità

esibizioni degli Allievi Accademia Pentakaris, i dipendenti ATAM raccontano le loro canzoni preferite- conduce Monia Sangermano Giornalista Strettoweb

7 Agosto 21.00-22.30

– salottino Mobilità sostenibile e questioni ambientali- partecipano: Ing. Fabio Maria Fonte, Azienda monitoraggio ambientale Ingreen, Ing. Antonino Russo Atam per parlare di sosta a pagamento e della riduzione impatto ambientale con rinnovo parco mezzi- è stato invitato a intervenire Assessore Ambiente del Comune di Reggio Calabria Nino Zimbalatti modera Monia Sangermano Giornalista Strettoweb

8 Agosto 21.30-23.00

Lotta a evasione, giovani e educazione alla legalità intervengono Ing. Domenico Iannò ATAM, Giuseppe Falcone Attendiamoci Onlus, Ing. Viviana Fedele ATAM, intervista Felice Delfino giornalista Newz

Sono stati invitati a intervenire l’assessore alla legalità del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca e il Presidente Consiglio Comunale di Reggio Calabria Demetrio Delfino (nella serata verrà PROIETTATO VIDEO EVASIONE)

9 Agosto 21.00-22.30

Mobilità dolce con Pietro Milasi presidente Ecolandia e Polo innovazione energia e ambiente, Valeria Pulieri per l’associazione Salva i ciclisti, Prof. Antonino Gatto Amministratore Unico ATAM, Giuseppe Melisi ASI, Fausto Napoleone Circolo dipendenti ATAM- intervista Felice Delfino Giornalista Newz –invitato a intervenire assessore all’ambiente Nino Zimbalatti*

10 Agosto 21.00-22.30

Mimmo Gangemi visita il Bibliobus– incontro dell’amministratore unico ATAM Prof. Antonino Gatto con l’ospite d’onore lo scrittore Mimmo Gangemi che donerà il suo ultimo libro alla biblioteca Bibliobus e visita aperta a tutti del bibliobus con possibilità il libro intervista Felice Delfino Giornalista Newz

11 Agosto 21.00-23.00

Gran finale Atam del futuro bilancio con amministratore unico ATAM Prof. Antonino Gatto, Elisa Mascaro L’Aquilone. Nell’incontro finale si svolgerà la premiazione “Abbonato dell’anno” e “dipendente dell’anno” moderazione il giornalista Paolo Toscano capo servizio Gazzetta del sud

Sono stati invitati il Sindaco Giuseppe Falcomatà e Assessore Francesco Russo Regione Calabria