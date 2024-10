Riapertura scuole: ecco il piano straordinario di ATAM per gli studenti

ATAM ha realizzato un file che indica corse e fermate utili per raggiungere ogni istituto, con gli orari consultabili sul sito o sull'app

Visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, per mitigare le eventuali criticità collegate alla riapertura delle scuole, ATAM ha predisposto un piano straordinario di gestione della rete urbana ed extraurbana che affronta la fase di ripartenza scolastica con un livello di servizio ancora maggiore. Qualche settimana fa, è stato istituito un piano condiviso con i rappresentati degli Istituti e dei Licei reggini, invitati in ATAM per un confronto su quelle che fossero le varie esigenze, considerando anche il fatto che molte scuole avranno orari di ingresso e di uscita scaglionati.

Leggi anche

Queste in sintesi le azioni del piano:

utilizzo straordinario della flotta disponibile nella gestione del servizio urbano e suburbano;

incremento del numero di ore di utilizzo bus, con effetto di presenza di un numero maggiore di mezzi contemporaneamente e allungamento della fascia oraria cosidetta “di punta”;

linee rimodulate in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita degli studenti, in continuità con quanto già in vigore negli scorsi anni.

Il principio, condiviso con le scuole, è quello di programmare di 15 giorni in 15 giorni, in modo da essere più elastici possibile e venire incontro alle esigenze dell’utenza.

Se ne ricava che in termini di offerta complessiva di viaggio, ATAM offrirà un servizio più funzionale nella gestione dei momenti di picco.

Leggi anche

Il potenziamento si divide in: Potenziamento del servizio di linea e Supplementi scolastici

Con questi interventi gli istituti scolastici del territorio godono per quanto riguarda i trasporti di collegamenti costanti ed adeguati.

Inoltre, l’azienda vuole specificare che, come durante il lockdown, tutti i mezzi vengono sottoposti a sanificazione ed igienizzazione quotidiana, per garantire i più alti standard di sicurezza ed affidabilità ai giovani che si apprestano ad iniziare l’anno scolastico tra mille difficoltà.

Proprio per questo motivo ATAM ha realizzato un file che indica le corse e le fermate utili per raggiungere ogni istituto, con gli orari consultabili sul sito o sull’app Atam Trasporti e Sosta.

CLICCA QUI