Falcomatà nomina il nuovo Cda di Atam: conferme per Basile, Sangiovanni e Privitera

Atam, il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico in riva allo Stretto. In linea con il Decreto n. 34 del 2021 e con le indicazioni del Consiglio Comunale, il primo cittadino ha deciso di confermare due figure chiave già presenti nel precedente mandato: il Dott. Ezio Privitera, che continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente, e il Dott. Giuseppe Basile.

La scelta del sindaco arriva nel giorno dell’Assemblea dei Soci, prevista per oggi, e segue una serie di valutazioni sull’operato del precedente consiglio. Falcomatà ha evidenziato come, durante il primo incarico, il CDA abbia dimostrato “efficienza ed efficacia”, contribuendo a ottenere risultati positivi per l’azienda nel corso degli ultimi tre anni.

In particolare, il sindaco ha sottolineato l’importanza di proseguire il percorso intrapreso, volto a consolidare i traguardi raggiunti da ATAM e a potenziare il piano societario, sempre nell’interesse delle amministrazioni pubbliche coinvolte. La continuità, secondo Falcomatà, è un elemento essenziale per evitare fasi di incertezza e garantire il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, un settore cruciale per la città di Reggio Calabria.

Le nomine del Dott. Privitera e del Dott. Basile, entrambe riconfermate, sono state giudicate come la scelta migliore per garantire stabilità e sviluppo. I due manager avranno ora il compito di guidare ATAM in una fase di espansione e miglioramento, rafforzando il ruolo strategico dell’azienda nel contesto della mobilità urbana.

Cda confermato in blocco rispetto al precedente: presente anche l’ avv. Melina Consuelo Sangiovanni, che rimane nel consiglio di amministrazione attraverso una delibera di Città Metropolitana.