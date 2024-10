Atleta reggino vince i campionati italiani di Judo

Enorme soddisfazione per il reggino Andrea Gismondo. Impegnato ai Campionati Italiani Assoluti 2019, di scena a Torino, Gismondo si è imposto nella categoria 73 kg.

“All’inizio ero molto teso poi andando avanti la tensione è calata, ed è aumentata la carica. Poi mi sono sentito molto bene, ho dato tutto, volevo vincere! E dopo la semifinale ho capito che sarebbe successo!”, ha dichiarato l’atleta reggino, cresciuto nella Fortitudo Judo 1903 di Reggio Calabria.

La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2019, riservata alle categorie di peso maschili, ha regalato grande spettacolo per i 2000 spettatori che hanno gremito le tribune del PalaRuffini di Torino, sede della 74^ edizione della massima competizione a livello nazionale.

Sono stati 262 gli atleti in gara che si sono dati battaglia in uno degli appuntamenti più attesi del calendario specialmente per gli azzurri di seconda fascia non abituati a calcare i palcoscenici più importanti a livello globale.

Percorso netto caratterizzato da quattro ippon per il reggino Andrea Gismondo, vincitore nella categoria -73 kg davanti a Rene Vilanello, Edoardo Mella e Luca Rubeca.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2019 di judo:

60 kg: 1) Angelo Pantano (Airon Judo 90), 2) Andrea Ferretti (Cus Siena), 3) Alessandro Aramu (Kumiai) e Angelo Lanzafame (Titania Catania)

66 kg: 1) Matteo Piras (CC), 2) Samuele Fascinato (Isao Okano Club 97), 3) Biagio Stefanelli (Nippon Napoli) e Carmine Di Loreto (FFOO)

73 kg: 1) Andrea Gismondo (FFGG), 2) Rene Villanello (AKiyama Settimo), 3) Edoardo Mella (Akiyama Settimo) e Luca Rubeca (Akiyama Settimo)

81 kg: 1) Andrea Regis (CS Esercito), 2) Massimiliano Carollo (FFAA), 3) Kenny Bedel (Villanova) e Gaetano Palumbo (Star Judo Club Napoli)

90 kg: 1) Lorenzo Rigano (Airon Judo 90), 2) Gianluca Iudicelli (Accademia Torino), 3) Paolo Persoglia (Judo San Marino) e Raffaele Dalessandro (Nippon Napoli)

100 kg: 1) Luca Ardizio (CC), 2) Andres Felipe Moreno (FFGG), 3) Giuliano Loporchio (FFGG) e Federico Cavanna (Shodokan Genova)

+100 kg: 1) Vincenzo D’Arco (FFGG), 2) Tiziano Di Federico (Torlupara), 3) Nicola Becchetti (Kodokan Fratta) e Lorenzo Agro Sylvain (Kyu Shin Do Kai Parma)