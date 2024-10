Gli atleti reggini della Myb Gym, Antonella Scandagliato e Nazareno Calabró medaglia d’argento e d’oro

Nella giornata di domenica 02 Aprile 2023, si é disputata a Napoli la gara di JiuJitsu del campionato italiano FIJLKAM – UIJJ. Alla competizione hanno preso parte due atleti della Move Your Body Asd, allenati dai Maestri Gabriella Ripepi e Francesco Giovanni Fragalà.

Antonella Scandagliato raggiunge l’argento di categoria nella specialità grappling, JiuJitsu senza kimono, mentre Nazareno Calabró si aggiudica la medaglia d’oro nella specialità con kimono.

Entrambi sono alla loro prima gara, il duro lavoro svolto in accademia ha premiato e portato ottimi risultati per gli atleti reggini e per l’accademia di lotta e JiuJitsu che rappresentano.

La Myb Gym si trova a Reggio Calabria, in via Geraci 2 e promuove lo sviluppo e la diffusione delle arti marziali, dello yoga e dello sport.