Attacco hacker a YesLive.it : la solidarietà dell’agenzia Labecom

“Un attacco hacker a un giornalequivale al sabotaggio di una rotativa e al saccheggio di un archivio per la redazione di un cartaceo. Esprimiamo solidarietà a Emilia Condarelli, direttore di Yeslive.it, e a tutti i giornalisti di questa giovane quanto autorevole testata, che quotidianamente danno un contributo significativo per migliorare la qualità dell’informazione a Reggio Calabria”. Lo afferma il direttore dell’agenzia Labecom, Giampaolo Latella, che manifesta “la vicinanza e l’affetto di tutti i colleghi alla redazione di Yeslive.it per questo gravissimo episodio, che non va sottovalutato e su cui auspichiamo un pronto accertamento della verità da parte dell’autorità giudiziaria. Emilia Condarelli e i cronisti della sua testata, grazie all’ottimo lavoro che quotidianamente svolgono, stanno arricchendo il panorama dell’informazione reggina attraverso una proposta innovativa e fondata sullo scrupoloso rispetto della deontologia professionale. Stringersi attorno Yeslive.it – conclude Giampaolo Latella – significa assolvere al proprio dovere di tutelare il valore del pluralismo dell’informazione e, in ultima istanza, garantire una maggiore libertà ai cittadini”