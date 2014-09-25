Attacco hacker a YesLive.it : la solidarietà dell’agenzia Labecom
Il direttore di Labecom Giampaolo Latella esprime vicinanza alla redazione di Yeslive.it dopo l'attacco hacker e chiede accertamenti all'autorità giudiziaria
25 Settembre 2014 - 09:59 | di Redazione
“Un attacco hacker a un giornalequivale al sabotaggio di una rotativa e al saccheggio di un archivio per la redazione di un cartaceo. Esprimiamo solidarietà a Emilia Condarelli, direttore di Yeslive.it, e a tutti i giornalisti di questa giovane quanto autorevole testata, che quotidianamente danno un contributo significativo per migliorare la qualità dell’informazione a Reggio Calabria”. Lo afferma il direttore dell’agenzia Labecom, Giampaolo Latella, che manifesta “la vicinanza e l’affetto di tutti i colleghi alla redazione di Yeslive.it per questo gravissimo episodio, che non va sottovalutato e su cui auspichiamo un pronto accertamento della verità da parte dell’autorità giudiziaria. Emilia Condarelli e i cronisti della sua testata, grazie all’ottimo lavoro che quotidianamente svolgono, stanno arricchendo il panorama dell’informazione reggina attraverso una proposta innovativa e fondata sullo scrupoloso rispetto della deontologia professionale. Stringersi attorno Yeslive.it – conclude Giampaolo Latella – significa assolvere al proprio dovere di tutelare il valore del pluralismo dell’informazione e, in ultima istanza, garantire una maggiore libertà ai cittadini”
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