Attacco hacker al sito di ReggioTv, l’emittente: ‘Non ci fermiamo’

Nella giornata odierna la testata locale, nonché ente televisiva, ReggioTV è stata vittima di un attacco hacker. Massima solidarietà ai colleghi da parte di CityNow.

Riportiamo di seguito l’annuncio della redazione:

“Se pensavate di stopparci avete sbagliato! L’informazione di ReggioTV non arretra di un passo e non si ferma neppure in queste ore in cui il nostro sito sta subendo un vile attacco hacker.

Ci dispiace soltanto per il disservizio causato alle migliaia di utenti che quotidianamente consultano la piattaforma web di ReggioTV. Mentre stiamo lavorando per risolvere questa “interferenza”, si è rinforzata, se possibile, la nostra determinazione nell’interpretare uno spazio d’informazione libero e soprattutto immune a qualsiasi condizionamento. Evidentemente a qualcuno, che non ama la libertà di espressione e di pensiero, l’indipendenza di ReggioTV non piace.

Che se ne faccia una ragione! Noi, forti del consenso della moltitudine di cittadini che ci seguono ogni giorno, non ci fermiamo e soprattutto non per una “interferenza”.