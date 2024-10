Calabria, attaccano la troupe di Striscia: ‘Put***a, ti vengo a prendere a casa’ – VIDEO

Nel realizzare un servizio su un rivenditore di auto schilometrate nel cosentino, Erica senza k e la sua troupe (di cui faceva parte nelle insolite vesti di Cameraman anche Luca Abete) sono stati violentemente aggrediti e minacciati.

Nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, la giornalista che rappresenta la sua bella terra, la Calabria nel tg satirico più famoso d’Italia aveva già annunciato la tragica vicenda. E, nell’ultima puntata di Striscia la notizia, il servizio è andato in onda sotto gli occhi increduli degli italiani.

“Non ci aspettavamo questo epilogo violento! Siamo stati a San Marco Argentano (CS) in una rivendita di auto usate nella quale ci avevano segnalato vetture con sospette manomissioni dei km effettivi. Così abbiamo cercato il punto di vista dei proprietari e non trovando tale disponibilità siamo andati via. Ma con familiari e amici si sono organizzati in un branco deciso a distruggere attrezzature e prestare me e la troupe.

Neppure il tentativo di Luca Abete di mettere in salvo telecamera e filmati è servito, anche lui è stato raggiunto da calci e pugni. A Simone, il cameraman, sono stati assegnati 6 giorni di prognosi, a me 10. Abbiamo sporto denuncia ai Carabinieri che sono al lavoro per accertare tutte le responsabilità ed ovviamente… vi terremo aggiornati. Non molliamo”.