Calabria, aggredita Erica senza k e la troupe di Striscia la notizia – VIDEO

"Mi hanno detto che se il servizio andrà in onda mi verranno a prendere sotto casa". La testimonianza di Erica senza k

Ancora un’aggressione per gli inviati di Striscia la notizia, questa volta ai danni di Erica senza k e della sua troupe, di cui faceva parte anche Luca Abete, negli inediti panni di cameraman.

La nostra reporter calabrese si trovava a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, per realizzare un servizio su un rivenditore di auto usate che rimodulava al ribasso il numero di chilometri delle vetture per poterle vendere meglio. Una brutta pratica, quella delle cosiddette schilometrate, piuttosto comune, che Striscia la notizia ha sempre cercato di smascherare con vari servizi.

Dopo aver appurato che più veicoli dello stesso venditore negli annunci riportavano meno chilometri di quanti ne avessero realmente percorsi, come da prassi, Erica ha cercato di raggiungere il titolare dell’attività per chiedere spiegazioni. L’atmosfera si è surriscaldata fin da subito: nel giro di pochi minuti, infatti, il proprietario dell’autosalone e alcuni familiari si sono scagliati prima su Erica e un operatore, poi contro Luca Abete. Proprio Abete, è stato vittima di una vera e propria caccia all’uomo che, purtroppo, si è conclusa con un violento pestaggio.

Leggi anche

Il bilancio finale conta 10 giorni di prognosi per l’inviata di Striscia, 6 per un operatore e lividi ed escoriazioni per tutti.

Oltre alla distruzione di parte dell’attrezzatura e, di conseguenza, la perdita di alcuni filmati. Ma quello che preoccupa di più sono le minacce:

«Fanno più male degli schiaffi – ha dichiarato Erica – mi hanno detto che se il servizio andrà in onda mi verranno a prendere sotto casa e questo fa davvero paura».

Il servizio completo con le immagini dell’aggressione andrà in onda nella puntata di questa sera, lunedì 15 giugno 2020. Non è la prima volta che nel corso di un servizio su queste tematiche gli inviati si ritrovano di fronte a rivenditori poco amichevoli.

[custom_video numerazione=”1″ /]