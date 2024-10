Calabria, aggressione alla troupe di Striscia. Erica senza k: ‘Non ci fermeremo’ – VIDEO

La notizia dell’aggressione ai danni della troupe di Striscia la notizia in Calabria ha fatto il giro del web e così le innumerevoli dimostrazioni di solidarietà e vicinanza da parte degli italiani. La Calabria non è una regione ‘facile’ in cui operare, in special modo se, con il proprio lavoro si vuol contribuire a sradicare concetti errati per troppo tempo ignorati da chi avrebbe dovuto regolarli.

E così che l’inviata di Striscia, Erica senza k si trova a Cosenza per liberare i cittadini dal pizzo imposto da alcuni parcheggiatori abusivi.

“La violenza non ferma il nostro impegno! Ecco il servizio andato in onda stasera a Striscia la notizia sui parcheggiatori abusivi che ci hanno aggredito . È stata dura portarlo a termine ma con coraggio lo abbiamo fatto! Speriamo a questo punto che sia stato utile a liberare Cosenza dal pizzo imposto ai tifosi”.

Nonostante i risvolti drammatici di questa triste vicenda, ciò che consola i calabresi per bene sono le parole della giornalista che, sulla sua pagina Facebook, afferma:

“Grazie per i messaggi di solidarietà che ci avete inviato. Vi assicuro che non ci sentiamo da soli. Abbiamo un ricordo nitidissimo dei volti dei presenti inorriditi dalla violenza, dei poliziotti instancabili e coraggiosi, e dei medici precisi e cordiali. Questo voglio ricordare dello spiacevole episodio accaduto l’altra sera a me e ai ragazzi della troupe. Non i calci e i pugni ma la solidarietà della gente onesta che tifa per l’unica squadra che merita di vincere la partita: quella della legalità”.

Per vedere il servizio completo CLICCA QUI.

[custom_video numerazione=”1″ /]