Attendiamoci Onlus: ritorna il caffè letterario “Read to be ready”

L'associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da tredici anni opera nel territorio reggino per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, organizza, per il secondo anno, un angolo dedicato a coloro che sono appassionati della lettura. Una serata in cui potersi scambiare idee, impressioni, sogni, sorseggiando un buon thè o caffè, perdendosi tra le righe di un affascinante libro. L'appuntamento è per mercoledì 15 ottobre alle ore 19.00 alla Casa dei Giovani "Peppe Condello" (sita in Via Cardinale Portanova, num.184), per il consueto Caffè letterario, dal titolo "Read to be ready". Ci si confronterà insieme sul libro che ciascuno ha scelto come compagnia di questi mesi estivi. Non mancare!Per maggiori informazioni visita il sito www.attendiamoci.it .