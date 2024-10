Attività annuale della Commissione toponomastica comunale di Reggio Calabria

Dal giorno del suo insediamento, avvenuto il 14 giugno del 2016, la Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria si è riunita 30 volte, 19 riunioni nel 2016 e 11 nel 2017 a tutto il 31.5.2017.

In questo primo anno di funzionamento della Commissione toponomastica, l’Amministrazione comunale ha proceduto alla intitolazione di 95 strade ed a 16 cerimonie pubbliche di intitolazione.

Procedure di intitolazione completate:

1) VIA GIUSEPPE VALENTINO. Una delle prime proposte della Commissione per una strada sulla quale si trovano importanti strutture pubbliche. Parere espresso nella seduta del 22.6.2016, approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 6.9.2016, n. 159, approvato definitivamente dalla Prefettura.

2) STRADE TRAVERSE VIALE ALDO MORO. Per eliminare tutta quella serie di traverse senza denominazione, la Commissione ha proposto un piano per la loro intitolazione utilizzando il criterio degli uomini e donne, politici e parlamentari, nazionali e locali: VIA MICHELE BARBARO, VIA ITALO GRECO, VIA ANTONIO PRIOLO, VIA GAETANO CINGARI, VIA ENZO MISEFARI, VIA RAFFAELE VALENSISE, VIA AMINTORE FANFANI, VIA GIUSEPPE SARAGAT, VIA GAETANO SARDIELLO, VIA SANDRO PERTINI, VIA ENRICO DE NICOLA, VIA GIOVANNI GRONCHI, VIA LUIGI EINAUDI, VIA ANTONIO SEGNI, VIA ALCIDE DE GASPERI, VIA GIOVANNI SPADOLINI, VIA LINA MERLIN, VIA NILDE JOTTI, VIA MARIA MONTESSORI.

La Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 luglio 2016 e la Giunta Comunale ha approvato con Delibera n. 158 del 6 settembre 2016. La Prefettura ha approvato in via definitiva.

3) STRADE TRAVERSE VIALE GALILEO GALILEI. Per completare la toponomastica afferente a questa zona, ed eliminare alcune traverse ancora senza denominazione, la Commissione ha proposto un piano per la loro intitolazione utilizzando il criterio degli scienziati, uomini e donne, peraltro già presente : VIA ALBERT EINSTEIN, VIA MARIE CURIE, VIA GIOVANNI ALFONSO BORRELLI, VIA NICOLÒ COPERNICO, VIA GIOVANNI KEPLERO, VIA ISAAC NEWTON, VIA MARIA GAETANA AGNESI, VIA ORAZIO LAZZARINO.

La Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 13 luglio 2016; la Giunta Comunale ha approvato le proposte con Delibera n. 158 del 6 settembre 2016. La Prefettura ha approvato in via definitiva.

4) ZONA STADIO GRANILLO. Per eliminare alcune strade senza denominazione, per dare a questa zona una caratterizzazione di legame storico con la Reggina, tenuto conto del sondaggio svoltosi nel corso dell’estate, la Commissione ha proposto un piano nella seduta del 14 settembre 2016 : VIA ERMINIO BERCARICH, VIA ITALO ALAIMO, PIAZZALE TOMMASO MAESTRELLI, VIA ALBERTO GATTO, VIA FRANCO SCOGLIO, VIA ARMANDO SEGATO, VIA ORONZO PUGLIESE. La delibera è stata approvata da parte della Giunta Comunale nella seduta del 15.5.2017.

5) SALITE VIA MARINA. La Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 luglio 2016 e la Giunta Comunale ha approvato con Delibera n. 159 del 6.9.2016. La Prefettura ha approvato in via definitiva. I nominativi sono i seguenti: VIA GIOVAN BATTISTA MORI, VIA CAMILLO AUTORE, VIA GINO ZANI, VIA ERNESTO BASILE, VIA FRANCESCO JERACE, VIA MICHELE PRESTIPINO, VIA ROCCO LARUSSA, VIA ALESSANDRO MONTELEONE.

6) VIA SAN GIUSEPPE. Al rione Sbarre, la Commissione ha provveduto, nel corso della seduta del 20 luglio del 2016, a formulare una proposta per intitolare le traverse della Via San Giuseppe, utilizzando il criterio delle città della Magna Grecia : VIA METAUROS, VIA MEDMA, VIA KROTON, VIA SIBARI, VIA METAPONTO, VIA HERACLEA, VIA TARANTO; la Giunta Comunale ha approvato con Delibera n. 158 del 6.9.2016. La Prefettura ha approvato in via definitiva.

7) E’ stato completato dalla Prefettura l’iter di intitolazione della VIA MASSIMO MAZZETTO che è proprio la rampa tra la Via Possidonea e la Via Reggio Campi, dove lo sfortunato giovane cadde trovando la morte. Parere della Commissione del 27.7.2016. Allo stesso modo si è completata l’istruttoria per VIA FRANCESCO CRUCITTI il celebre chirurgo reggino divenuto famoso il 13.6.1981 in occasione dell’attentato a S.S. San Giovanni Paolo II.

8) VIALE GIANNI VERSACE. Parere nella seduta del 28 settembre 2016. Delibera della Giunta comunale dell’8.5.2017.

9) Nella seduta dell’8.5.2017 la Giunta comunale ha approvato il parere riguardante VIA SALVATORE ROGNETTA, VIA CLAUDIO DEMATTE’ E PIAZZA DOMENICO SALAZAR.

10) Nel quadro del riordino toponomastico riguardante la zona di Piazza Carmine, la Commissione ha proposto il ripristino dell’antica denominazione di VIA SCALA DI GIUDA nella seduta del 27.7.2016. La Giunta comunale ha approvato con delibera in data 6.9.2016, e la Prefettura ha approvato in via definitiva il provvedimento.

11) A Pellaro, in attesa che la Giunta comunale approvi il piano proposto da questa Commissione per le strade del centro urbano principale, ha avuto compimento l’iter per l’intitolazione del CENTRO CIVICO COSIMO CARDEA e della VIA GIOVANNI SCUDO.

12) Al rione Sbarre, tre traverse con denominazione contraria alle disposizioni dell’ISTAT, sono state intitolate ad altrettanti arcivescovi reggini: VIA MONSIGNOR AURELIO SORRENTINO, VIA MONSIGNOR ANTONIO LANZA, VIA ENRICO MONTALBETTI. Nel quadro del riordino delle strade nella zona di Piazza Carmine, si è proceduto alla intitolazione della VIA MONSIGNOR GIOVANNI FERRO. Delibera della Giunta comunale del 15.5.2017.

13) Nella zona Nord del centro storico, per eliminare alcune intitolazioni contrarie alle disposizioni provenienti dall’ISTAT, la Giunta comunale, nella seduta del 15.5.2017 ha provveduto ad approvare le proposte di questa Commissione, per l’intitolazione delle seguenti strade: VIA GIUSEPPE REALE, VIA ANTONINO LUPOI,VIA NICOLA CALIPARI, VIA NICOLA PUTORTI’, VIA LUIGI ALIQUO’ LENZI, VIA GUIDO MIGGIANO. Nella stessa seduta la Giunta ha approvato l’intitolazione di VIA SEBASTIANO DI MARCO.

14) Al Parco Pentimele: PIAZZALE ENZO FERRARI, LARGO GAETANO DI STEFANO, VIA FRANCESCO ABBAGNARA, VIA DOMENICO TRAVIA, VIA VITTORIO TRACUZZI, VIA PIERO VIOLA. La Giunta comunale ha approvato nella seduta del 5 giugno 2017.

15) All’Università : VIA DELL’UNIVERSITA’, VIA FRANCESCO SAVERIO MELISSARI, VIA MARGHERITA HACK. La Giunta comunale ha approvato nella seduta del 5 giugno 2017.

Manifestazioni pubbliche di intitolazione

1) PIAZZALE MINO REITANO 7.12.2016

2) PARCO LUIGI DE SENA 31.8.2016

3) PIAZZALE GIANLUCA CANONICO 16.12.2016

4) RIONE MARCONI. La Commissione ha provveduto a redigere un piano di intitolazione delle strade del rione, utilizzando il criterio dei decorati al valore militare, tra cui spicca il nome del Maresciallo Gaetano Marrari, direttore del campo di Ferramonti : VIA GAETANO MARRARI, VIA ANTONIO BORRUTO, VIA GIUSEPPE DE SANTIS, VIA SILVIO NAPOLI, VIA FORTUNATO SACCÀ, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, GIARDINO AI PARTIGIANI D’ITALIA. La Commissione si è espressa nel corso della seduta del 23 novembre 2016; la Delibera è stata approvata da parte della Giunta Comunale e da parte della Prefettura. L’inaugurazione di Via Maresciallo Gaetano Marrari è avvenuta il 24 gennaio 2017.

5) VIA FORTUNATO LICANDRO. La Commissione, nella seduta del 14 settembre 2016, ha espresso parere favorevole alla Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 17.11.2016. la strada è stata inaugurata ufficialmente il 2.3.2017.

6) PIAZZA LEOPOLDO TRIESTE 3.5.2017

7) Il 30 marzo 2017 è stato inaugurato ufficialmente il PIAZZALE MAESTRI DEL LAVORO, che è quel piazzale prospiciente lo stabilimento Hitachi ex O.Me.Ca. all’incrocio del Viale Aldo Moro con la Via Padova e con la Via Gebbione

8) VIA MONSIGNOR PAOLO GIUNTA 29.10.2016

9) LUNGOMARE PELLARO CONSOLATO PAOLO LATELLA 24.4.2017

10) PARCO BOTTEGHELLE FEDERICA CACOZZA 31.10.2016

Coinvolgimento della cittadinanza

Dopo l’iniziativa che ha coinvolto i cittadini per l’intitolazione delle strade adiacenti allo Stadio Oreste Granillo, la Commissione ha inoltre avviato il confronto con le Associazioni presenti sul territorio di Archi, in occasione della seduta pubblica tenuta presso il Centro Civico il 28 marzo 2017. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, la Commissione sta partecipando al Tavolo Arghillà per ragionare insieme ai rappresentanti di quel quartiere, delle intitolazioni da dare alle strade.