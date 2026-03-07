Grave atto intimidatorio alla Soseteg. Il comunicato della Reggina: ‘Gesto vile e inaccettabile’

La piena solidarietà della società amaranto alla proprietà e alla dirigenza dell'azienda

“AS Reggina 1914 esprime la propria ferma condanna per il grave atto intimidatorio che ha colpito l’azienda Soseteg, vittima nella notte dell’incendio doloso di due mezzi aziendali.

Un gesto vile e inaccettabile che colpisce una realtà impegnata ogni giorno nello sviluppo del territorio.

Alla proprietà, alla dirigenza e a tutti i lavoratori di Soseteg va la piena solidarietà della Reggina 1914″.