Incendiati due mezzi della Soseteg, l’azienda: ‘Non arretreremo di un centimetro’- FOTO

“C’è chi distrugge nella notte e chi costruisce alla luce del sole. Questa notte, a Sinopoli, due nostri mezzi sono stati dati alle fiamme. Un atto vile, un attacco diretto al nostro lavoro e alla nostra libertà. Ma vogliamo essere chiari: il fuoco brucia il ferro, non le idee. Non la nostra dignità.

Soseteg ha scelto da tempo da che parte stare. La nostra non è una posizione di facciata, ma una lotta quotidiana alla criminalità organizzata. Oggi ne paghiamo il prezzo in termini materiali, ma il valore della nostra libertà non ha prezzo e non è in vendita.

A chi pensa di fermarci con l’intimidazione, rispondiamo con il lavoro. Non arretreremo di un centimetro. Continueremo a scavare, a posare fibra, a connettere questo territorio al futuro. Perché restare liberi e non piegare la testa è l’unico modo che conosciamo per cambiare davvero la nostra terra.

Noi non ci fermiamo. Noi continuiamo”.