Gioiosa, atto vandalico in un asilo. Il sindaco Fuda: ‘Condotte inammissibili’ – FOTO

Una triste pagina di cronaca per la comunità di Gioiosa Jonica. A raccontarla è il primo cittadino, nonché consigliere metropolitano di Reggio Calabria, Salvatore Fuda. La vicenda riguarda atti vandalici contro la scuola dell’infanzia “Limina”.

Un risveglio davvero cupo, alla vigilia del rientro in aula per tanti studenti. Nel Comune di Gioiosa Jonica i cittadini, questa mattina, hanno avuto davvero una brutta sorpresa.

“Abbiamo constatato dei danneggiamenti alle vetrate degli infissi della Scuola per l’infanzia “Limina”. Dal sopralluogo effettuato stamattina, con la dirigente e i carabinieri, si è potuto inoltre verificare che sono stati rubati dei giocattoli, qualche attrezzatura e dei prodotti per la pulizia dei locali. Un gesto davvero inqualificabile! Da tempo oramai a Gioiosa Ionica non si registravano atti di vandalismo contro una scuola”.