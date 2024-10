Reggio, atto vandalico al centro vaccini di Pellaro

Il presidio per le vaccinazioni anti-Covid di Pellaro è stato di nuovo teatro di una triste vicenda

Una porta rotta, vetri in pezzi dinanzi l’uscita e tanta, tanta amarezza. È questo ciò che rimane di fronte all’attacco vandalico perpetrato ai danni del centro vaccinale di Pellaro.

Atto vandalico al centro vaccini di Pellaro

Inaugurato lo scorso maggio e già teatro di scene infelici lo scorso luglio, non sembra esserci pace per il presidio che dovrebbe essere un punto di riferimento per la cittadinanza.

A dare la notizia è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà attraverso un post sulla sua pagina Facebook:

“In questa foto solo uno degli atti vandalici perpetrati ai danni del centro vaccinale di Pellaro”.

L’appello del sindaco Falcomatà

“Non volete vaccinarvi? È una scelta vostra, ma allo stesso modo date a tutti gli altri la possibilità di farlo, senza azioni ignobili che vanno a scapito di una intera comunità, dei beni comuni e di chi volontariamente e gratuitamente sta operando da mesi al servizio di tutti noi”.

Falcomatà ha concluso:

“Intanto l’Asp, proprio stamattina, mi ha comunicato che è stata superata la percentuale del 70% di popolazione vaccinata. Mi pare che la città abbia già fatto la sua scelta”.