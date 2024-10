L’attore reggino Carlo Belmondo lancia il suo primo singolo ‘Non illudermi’

Debutto in musica per l’attore reggino Carlo Belmondo. Dal 22 marzo uscirà sulle piattaforme digitali il brano “Non Illudermi”, scritto e cantato da Belmondo. Il video diretto da Kenshi, girato a Roma, sarà disponibile dalla mezzanotte del 22 marzo su You Tube.

“Il brano nasce da una storia vera, da quello che si può definire in gergo “Palo” o “Friendzonata”. Ho messo su musica una descrizione dettagliata di una relazione che ho avuto a senso unico dove il mio sentimento veniva ricambiato da una grande amicizia, cosa che avevo frainteso. La “Friendzonata” me la ricordo ancora ma almeno mi ha permesso di scrivere un brano che altrimenti non avrei potuto fare”, racconta l’attore reggino spiegando la genesi del brano.

Dalle numerose esperienze teatrali, cinematografiche e televisive al primo singolo, con il brano prodotto da Massimo Di Cataldo per Dicamusica e distribuito da Believe Digital. Sinergia nata grazie ad una amicizia datata 2017, quando Belmondo viene selezionato come protagonista per il video musicale “Prendimi l’anima” di Massimo di Cataldo.

“Ho scelto di rappresentare questo brano perché oltre ad aver vissuto personalmente la storia mi accorgo che anche nel 2019 cosi come ai tempi del brano “Teorema” viviamo sempre nella stessa situazione dove se hai un interesse verso una persona tendi ad allontanarla ma al contrario se l’interesse non c’è la attiri, come fosse una sfida in fondo. Abbiamo girato un video che richiama esperienze vissute da me ma che -spiega Belmondo- in fondo vivono molti altri ragazzi”.

Anche se si tratta del primo brano pubblicato, Carlo Belmondo da anni coltiva una passione per la musica e per la chitarra. Piaceri che lo hanno portato a scrivere parodie delle canzoni o brani inediti divertenti permettendogli di entrare nel mondo del cabaret.

Molto più antica e solida invece la formazione attoriale. Nato e cresciuto a Reggio Calabria Carlo Belmondo si è trasferito a Roma all’età di 18 anni. Arrivato nella capitale, si dedica in modo particolare al teatro. Successivamente, arrivano le esperienze in tv e al cinema.

Nel 2013 entra a far parte del cast di Colorado, programma comico in prima serata su italia uno, con la conduzione di Paolo Ruffini, Lorella Boccia e Olga Kent.

Pochi anni dopo invece con la stessa produzione lo troviamo in “Eccezionale Veramente” in onda su La7 con Paolo Ruffini, Diego Abatantuono, Gabriele Cirilli e Selvaggia Lucarelli.

Ha partecipato inoltre, tra le numerose esperienze maturate, ai film tv di Rai1 “Ho sposato uno sbirro 2” (regia di Giorgio Capitani) e di Canale 5 “Amore pensaci tu”(regia di Francesco Pavolini).

IL VIDEO DI ‘NON ILLUDERMI’ (Il brano sarà visibile dalla mezzanotte di venerdi 22 marzo)

