Domenica delle Palme: il messaggio del Sindaco Falcomatà ai cittadini di Reggio

In occasione della Domenica delle Palme il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in un post sui suoi canali social condivide un messaggio di auguri per i suoi concittadini.

“La domenica studio storia insieme a Italo. Ripasso molte cose che avevo dimenticato e, a volte, imparo cose che non conoscevo. Oggi, ad esempio, stiamo studiando la civiltà cinese. Nel paragrafo “conoscenze, invenzioni e scoperte” si parla anche della bussola. I cinesi inventarono, inizialmente per gioco, quello che divenne lo strumento più importante per orientarsi, per non perdere la rotta, per navigare e arrivare a porti sicuri senza dover seguire le stelle, il corso dei fiumi, le coste marine o il dorso delle montagne.

In questa domenica delle palme vi auguro di non perdere mai la bussola, di non navigare a vista, di non seguire miraggi e pie illusioni. Buona domenica delle palme, Reggio! Buon pranzo e forza Reggina!”.