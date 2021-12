Reggio, un'autobotte sprofonda nell'asfalto

È avvenuto nella giornata di ieri, intorno all'ora di pranzo: un mezzo pesante è sprofondato nell'asfalto a Reggio Calabria.

Mezzo pesante sprofonda nell'asfalto

A segnalare la vicenda, alla redazione, da un residente. L'evento si è verificato nella zona dei Villini Svizzeri.

Traffico bloccato e non pochi disagi ai cittadini fino al momento della rimozione del veicolo. Purtroppo, non è la prima volta che il fenomeno interessa le strade reggine.

Qualche mese fa, era avvenuta la stessa cosa nella centralissima via Friuli. Altri episodi non sono mancati anche a livello regionale ed hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per contenere eventuali danni.