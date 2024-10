Cannizzaro al lavoro per il primo autodromo della Calabria – FOTO

Realizzare il primo autodromo in Calabria, è questo l’ultimo obiettivo dell’onorevole Francesco Cannizzaro.

Si tratta di un sogno, non più nel cassetto, secondo l’On. Francesco Cannizzaro.

Nel corso dell’incontro con i vertici dell’Automobile Club d’Italia presso la sede centrale di Roma, il parlamentare reggino ha invitato il massimo rappresentante dell’Ente alla 42^ Cronoscalata Santo Stefano – Gambarie, gara organizzata dall’ACI di Reggio Calabria e dalla Scuderia Aspromonte, che si terrà il prossimo giugno. Ma, cosa ancora più importante per la realizzazione del suo progetto, ha discusso della realizzazione del primo autodromo per la Calabria.

Cannizzaro ha aggiunto:

“Sarebbe bello esaudire il sogno di diverse generazioni di appassionati di motori, al contempo mettendo in moto un’economia diversa rispetto a quelle già in essere in Calabria, tramite l’indotto che si andrebbe a creare non solo per la realizzazione dell’autodromo ma anche per le attività correlate che si svilupperebbero”.