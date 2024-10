Reggio, a Mosorrofa raccolta firme contro l’autonomia differenziata

La Strada prosegue a Mosorrofa la raccolta firme per la Proposta di legge contro l’Autonomia Differenziata

“Con La Strada continuiamo il nostro impegno per un Paese unito, uguale e giusto in ogni territorio. Continuiamo il nostro impegno contro il progetto dell’autonomia differenziata.

Domani 29 aprile dalle ore 17 alle ore 19 saremo a Mosorrofa, in piazza Chiesa, con il nostro consigliere Saverio Pazzano per raccogliere firme per la Proposta di legge contro l’Autonomia Differenziata.

Il nostro stile continua a essere quello di avvicinare i territori, di affrontare i temi sociali, culturali e politici tra le strade, tra le persone.

Ci vediamo a Mosorrofa con quanti vorranno essere presenti con una firma per ridare voce alla cittadinanza e al Parlamento”.