In Calabria l’evento sull’autonomia differenziata: opportunità per il Sud o Nord egoista?

Venerdi 6 settembre alle ore 17:30, presso il Salone Cultura del Resort Costa Blu a Sellia Marina, si terrà un incontro-dibattito dal titolo “Autonomia Differenziata: un’opportunità per la rinascita del Sud o un Nord sempre più egoista?”. L’evento vedrà la partecipazione di importanti personalità del panorama politico ed economico, che si confronteranno su un tema cruciale per il futuro del nostro Paese, ovvero l’autonomia differenziata e le sue implicazioni per le regioni del Sud.

Tra i relatori presenti ci saranno il Senatore Nicola Irto, coordinatore regionale del Partito Democratico; l’Onorevole Sasso Rossano, coordinatore regionale della Lega; l’Onorevole Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale della Calabria; l’Onorevole Domenico Tallini, già Presidente del Consiglio regionale della Calabria; l’Onorevole Mario Tassone, ex parlamentare e Sottosegretario; il Dr. Giuseppe Mazzullo, Presidente Nazionale di Cicas; l’economista Dr. Matteo Olivieri e il Dr. Giuseppe Nucera, fondatore de “La Calabria che vogliamo”.

Il dibattito sarà introdotto dai saluti del Dr. Walter Placida, Sindaco di Sellia Marina, e sarà moderato dal Dr. Santo Strati, direttore del quotidiano Calabria.Live. L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere su un argomento di grande attualità, analizzando le diverse prospettive e conseguenze di una maggiore autonomia per le regioni italiane, in particolare per quelle meridionali.

Evidenzia Giseppe Nucera, già presidente di Confindustria Rc: “La sfida del decentramento (che è innanzitutto decisionale e riguarda la possibilità di prendere in mano il proprio futuro) include anche la possibilità di creare aziende di credito a carattere regionale o enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Riportare dopo tanti anni in Calabria un istituto di credito a carattere regionale, che investa nella crescita del territorio o nel ritorno di cervelli in fuga come parte del proprio mandato, potrebbe certamente ridare nuova linfa alle filiere agroindustriali della nostra regione ed impedire il drenaggio di risorse che annualmente lascia la nostra regione per essere investita altrove”.

Prosegue il fondatore de ‘La Calabria che vogliamo’: “Siamo convinti che l’autonomia differenziata possa rappresentare la scintilla in grado di far scattare nuovamente nei calabresi l’orgoglio di appartenenza, e per questo motivo riteniamo che il tempo sia maturo per avviare una discussione seria e non dogmatica sull’argomento, utile soprattutto a scardinare la mentalità assistenziale che ancora prevale in molte aree della nostra Calabria”.

La partecipazione all’evento in programma il 6 settembre, alle ore 17:30, presso il Salone Cultura del Resort Costa Blu a Sellia Marina, è aperta al pubblico e si preannuncia come un’opportunità di confronto e dialogo per tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le dinamiche politiche e sociali del nostro paese che hanno dirette conseguenze legate allo sviluppo e rilancio della Calabria.