Autonomia differenziata, la minoranza in Consiglio regionale: ‘Ennesimo atto di arroganza del cdx’

“La maggioranza di centrodestra ha dato l’ennesima prova di arroganza e totale insensibilità rispetto agli interessi dei calabresi e alle prerogative dei consiglieri regionali”.

Ad affermarlo, tramite una nota stampa, sono i capigruppo di opposizione Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto), dopo la comunicazione inoltrata dagli uffici di palazzo Campanella in ordine alla calendarizzazione della ppa sul referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. La discussione in I Commissione “Affari Istituzionali” è stata fissata per il prossimo 31 luglio ovvero ad un mese dal deposito della ppa.

Affermano Bevacqua, Tavernise e Lo Schiavo:

“Considerata l’urgenza del tema da affrontare, avevamo chiesto al presidente Mancuso di fare arrivare la ppa direttamente in Consiglio regionale il 26 luglio senza passaggi in Commissione. Non solo non è stata accolta tale richiesta, ma la Commissione è stata convocata dopo 15 giorni, sfruttando il tempo massimo possibile previsto dal regolamento. Si tratta di un evidente atteggiamento ostruzionistico che non ha alcun senso, se non quello di umiliare la Calabria e la minoranza politica presente in consiglio, continuando così a prendere in giro i calabresi”.

Concludono Bevacqua, Tavernise e Lo Schiavo: