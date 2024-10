‘Autore in vetrina’, Chiara Francini a Reggio Calabria

Primo appuntamento con l’“Autore in vetrina” andrà in scena “Mia madre non lo deve sapere” di Chiara Francini, sabato 23 giugno alle ore 18:30 presso la Libreria Nuova Ave (Corso Garibaldi 206, Reggio Calabria). Chiara lo sa: l’amore guarisce qualsiasi ferita, asciuga ogni lacrima, riassesta le ammaccature dell’anima.

Fin da bambina, glielo avevano insegnato i suoi due papà, Giancarlo e Angelo, allevandola a poesia e Galatine, tolleranza e Natale-tutto-l’anno. La presentazione del libro sarà coordinata dall’attore Giacomo Battaglia.