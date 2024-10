Autori sotto le stelle. I Caffè letterari del Rhegium Julii

Al via oggi alle ore 18 al palazzo della Cultura Crupi i caffè letterari del Rhegium Julii, promossi nell’ambito della manifestazione “Autori sotto le stelle”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed inserita nel cartellone dell’Estate reggina 2017 promossa dall’amministrazione comunale reggina. Gli incontri si protrarranno fino al 25 luglio e avranno luogo ogni martedì, a palazzo Crupi, alle ore 18 (nel mese di giugno) e alle ore 21 (nel mese di luglio).

Si comincia con la conversazione tra Anna Foti e Andrea Pancini, finalista al premio Campiello 2017, autore de “L’immigrante” (fondazione Mario Luzi editore), alle ore 18 al palazzo della Cultura Crupi. L’incontro d’esordio sarà preceduto da un recital poetico musicale a cura di Veronica Arena, Martina Attinà, Valeria Cannizzaro e Nicola Megalizzi della classe VC del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria. La kermesse culturale è stata presentata in conferenza stampa nella sala Francesco Perri di palazzo Alvaro.

“Intendiamo rilanciare – ha commentato la presidente Mafalda Pollidori – l’attività di un sodalizio storico della città che, già sotto la guida del presidente onorario Giuseppe Casile, aveva segnato in modo fecondo la vita culturale di Reggio Calabria. All’altezza della migliore tradizione, ripartono i caffè letterari nella nuova location del palazzo della Cultura ‘Pasquino Crupi'”.

Con la neo presidente dello storico circolo culturale Mafalda Pollidori, presenti il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano con delega alla Cultura Demetrio Marino, il consigliere metropolitano Eduardo Lamberti Castronuovo, che in qualità di assessore provinciale alla Cultura inaugurò il palazzo della Cultura Crupi lo scorso anno, il delegato alla Cultura del comune di Reggio Calabria Franco Arcidiaco e la direttrice di palazzo Crupi Anna Franco.

Ricco il programma che seguirà dopo il primo incontro di oggi: 20 giugno, la lettura scenica in musica a cura di Matteo Scarcella alla chitarra elettrica e Maurizio Martino, autore di “Resoconto poetico per non cadere mai” (Città del sole edizioni); 27 giugno conversazioni tra Benedetta Borrata e Giusy Staropoli Calafati, autrice del volume “La terra del non ritorno” (Pellegrini editore); 4 luglio conversazione tra Teresa Scordino e Delia Dattilo, autrice di “Relics”(Ferrari editore); 11 luglio tra Felice Campolo e Giovanna Zucca, autrice di “Turno di notte” (Fazi editore); 18 luglio, conversazione tra Mimmo Nunnari e Francesco Idotta, autore di “Ovunque è un altrove” (Città del Sole edizioni); 25 luglio, conversazione tra Maria Zema con Giuseppe Tripodi, autore di “Ritratti in piedi del Novecento calabrese” (Città del Sole edizioni).