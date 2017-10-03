‘Avanti un altro’ il quiz televisivo di Paolo Bonolis arriva in Calabria
Il quiz condotto da Paolo Bonolis cerca nuovi concorrenti: il 18 ottobre i casting a Soveria Mannelli, aperti ai maggiorenni
03 Ottobre 2017 - 15:52 | di Eva Curatola
In vista dell’inizio di “Avanti un altro”, il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis in onda su canale 5, sono iniziati i casting dei concorrenti, presto anche in Calabria.
Il 18 ottobre i casting si terranno a Soveria Mannelli.
Possono partecipare al casting (solo maggiorenni), seguendo le seguenti opzioni “inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs n°196 del 30 giugno 2003”). Compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv.
Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 39 75 06 83”.
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