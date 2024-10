Avellino, Di Somma: ‘De Francesco? Abbiamo preso il migliore’

Nel mirino della società irpina c’erano diversi calciatori della Reggina. Per un momento si è pensato che fosse in dirittura d’arrivo il passaggio del difensore centrale Davide Bertoncini, accordo poi saltato per differenze sulla proposta contrattuale. Discorso, invece, più fluido nel momento in cui il tecnico Piero Braglia ha fatto una richiesta precisa per caratteristiche sul calciatore che avrebbe dovuto avere il comando del centrocampo.

E così l’incontro definito tra due vecchi amici come Di Somma e Taibi, ha portato alla cessione del forte centrocampista amaranto agli irpini. Su tuttoavellino.it, queste le dichiarazioni del Ds biancoverde: “Cercavamo un play di sicura affidabilità e credo che sul mercato abbiamo pescato l’occasione migliore. Alberto ha enormi qualità e rappresenta esattamente il genere di centrocampista centrale che mi ha indicato mister Braglia. Accrescerà ulteriormente il tasso qualitativo della nostra rosa“.