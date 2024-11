Avis Reggio aperta per ferie. Presentate anche numerose iniziative estive dei giovani

“Come ogni anno, tutti noi attendiamo con mille aspettative la stagione estiva per ricaricarci e trovare nuova linfa per affrontare il futuro con più grinta. Noi avisini, tuttavia, non possiamo dimenticare di avere la responsabilità di tante persone in attesa di sangue ed emoderivati per poter continuare a vivere; in estate coloro che si trovano in questa situazione piuttosto che diminuire, aumentano. Consapevoli di essere i loro portavoce, anche quest’anno resteremo aperti per ferie, facendo appello al senso di responsabilità dei nostri donatori e dei cittadini della meravigliosa città di Reggio”.

Questo il messaggio lanciato dal presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Antonio Romeo, in occasione della conferenza stampa svoltasi questa mattina nella sala convegni della nuova sede dell’Avis comunale reggina, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, sita sul corso Garibaldi al numero 585. Per sollecitare una massiccia e significativa risposta della cittadinanza reggina, che certamente non mancherà, sono intervenuti anche Basilio Iero, responsabile dell’Unità di raccolta, Mimmo Nisticò, consigliere regionale Avis Calabria.

Un unanime appello ricordando che la sede resterà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 11.00 per quanti decidano di venire a donare.

“Vorremmo – ha proseguito il presidente Romeo – sensibilizzare anche coloro i quali non sono ancora diventati donatori di sangue affinchè, in questo periodo di potenziale emergenza, compiano questa scelta di solidarietà. Ai donatori abituali, invece, ricordiamo di non partire prima di avere donato. Un gesto di pochi minuti – ha concluso il presidente Romeo – capace di donare sollievo e speranza e addirittura di salvare una vita”.

Nell’occasione è stato anche proiettato il docufilm “Iamu con Avis” realizzato dai giovani della sezione comunale reggina, coordinati da Marco Nisticò e Lucia Romeo, in collaborazione con il portale delle buone notizie Iamu.it di Sergio Conti. “Un’esperienza entusiasmante quella che abbiamo vissuto e raccontato attraverso le testimonianze di solidarietà – hanno riferito i coordinatori Marco e Lucia – raccolte in giro per l’Italia con gli altri giovani Tonino e Lorenzo e con il giornalista Sergio Conti.

Le tappe sono state quelle di Catanzaro, Roma, Bologna, Ferrara, Milano e Ragusa, a bordo di un pulmino griffato per l’iniziativa. Un estratto del docufilm, che oggi presentiamo nella sua versione completa, è stato già condiviso a Palermo in occasione dell’assemblea nazionale svoltasi a maggio”.

Nell’occasione sono state anche annunciate alcune iniziative programmate dal gruppo giovani per la stagione estiva. Tra queste l’imponente evento del prossimo 4 luglio con conferenza e momenti musicali e di spettacolo presso l’arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria con la presenza del testimonial Avis Giacomo Battaglia che allieterà la serata con il suo intervento, la Corricatona in memoria di Domenico e Chiara, i due giovani uccisi a Brescia nel marzo del 2012, programmata per il prossimo 18 luglio, un torneo di calcio che si protrarrà dal

il 29 giugno al 19 luglio.

Ma l’attività proseguirà anche a settembre con Instagram e varie attività promozionali diffuse anche sui social network.