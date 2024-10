Avis Reggio Calabria festeggia la Giornata del donatore di sangue

Nel suo 65° anno di attività, l'Avis di Reggio Calabria propone un programma ricco di appuntamenti in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

La sezione comunale Evelina Plutino Giuffre’ dell’Avis OdV di Reggio Calabria, nel suo 65° anno di attività, propone un programma ricco di appuntamenti che avranno luogo da venerdì 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, a domenica 16 giugno 2019.

Nel 2004 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proclamato il 14 giugno, in cui nel 1868 nacque Karl Landsteiner, scopritore del gruppi sanguigni che gli valsero il Nobel per la Medicina nel 1930, come Giornata Mondiale del Donatore, ufficializzando così la necessità di sensibilizzazione sul tema universale della Donazione di Sangue.

Queste le parole della presidente Avis comunale reggina, Myriam Calipari.

“Desideriamo rendere questa giornata un’occasione di condivisione con la cittadinanza, rilanciando l’appello Avis a difesa della Vita. Ecco perché all’atteso appuntamento con la consegna delle Benemerenze ai Donatori, in collaborazione con il comune di Reggio Calabria, abbiamo programmato anche altre due iniziative che speriamo rafforzino la consapevolezza dell’importanza del Dono in Città”.

Il consigliere nazionale Mimmo Nisticò ha spiegato:

“Da tempo aspiravamo ad avere un luogo che ricordasse i Donatori di Sangue e che fungesse da monito per la Cittadinanza. Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione e all’impegno della sezione comunale reggina Avis, i luoghi di memoria e impegno saranno due. Non solo il Largo Volontari del Sangue ma anche l’aiuola adottata dalla nostra Avis sul Lungomare Falcomatà”.

Si inizia venerdì 14 giugno alle ore 17:00 con l’intitolazione della piazza attigua alla chiesa del Crocefisso a Reggio Calabria, che diverrà Largo Volontari del Sangue, alla presenza del presidente della commissione Toponomastica, Giuseppe Cantarella.

Sabato 15 giugno alle ore 18:00 sarà formalizzata, con una iniziativa pubblica, l’adozione di un’aiuola all’altezza della Prefettura, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e di Stefania Buccafurri, responsabile della campagna Adotta il Verde promossa dal settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria.

Si chiuderà in bellezza la mattina di domenica 16 giugno, nella cornice dell’hotel Excelsior, con la consegna di oltre duemila Benemerenze ai Donatori dell’Avis OdV comunale di Reggio Calabria e con il rinnovo dei gemellaggi con le consorelle di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, e di Petrizzi, in provincia di Catanzaro.

PROGRAMMA