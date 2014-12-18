Avvio Focus di attualità: “La città Metropolitana”. GUARDA IL VIDEO!

L’Associazione New Deal propone, per il nuovo anno associativo, una nuova iniziativa a periodicità mensile: i “Focus di attualità”, un’occasione di incontro extra universitario fra i giovani per promuovere e stimolare una coscienza critica e un confronto costruttivo con esperti dei temi in questione che saranno soprattutto temi di attualità relativi al nostro territorio, locale, nazionale e oltre. Promuovere simili iniziative serve per far approfondire ai giovani temi non loro estranei e offrirgli la possibilità di crearsi ed esprimere opinioni avendo conosciuto gli aspetti chiave e tecnici delle vicende, “puliti” dai commenti politici o mediatici.

In particolare, il primo Focus riguarderà il Progetto della Città Metropolitana e si terrà venerdì 19 dicembre, alle ore 19.00, presso la sede dell’Associazione stessa, in Via Filippini 71 (vicino Piazza Orange). L’esperto invitato a relazionare per l’occasione è Beniamino Cordova, dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e autore di “Metropolitana del Mare”, “Mediterraneo. Urbanistica a paesaggio” e del libro su cui si concentrerà la discussione: “Manuale per Reggio città metropolitana. Analisi, delimitazione, mobilità, partecipazione”.

Venerdì 19 dicembre alle 19:00 presso la nostra sede (sita in via Filippini 71- vicino Piazza Orange) al primo dei Focus di attualità, una nuova serie di iniziative costituite da incontri di 50 minuti per approfondire, con esperti, da vicino i grandi temi di cui sentiamo parlare ogni giorno. (Video spot http://youtu.be/_WzE_RehLJY)

In questo primo incontro si parlerà di Città Metropolitana con Beniamino Cordova(Evento Facebook al link http://goo.gl/JI8p2P ).

Successivamente verso 20:30 daremo il via al Natale New Deal con una tombolata a premi, giochi di carte e tanto altro, sarà un’occasione d’incontro associativo e divertimento dopo il periodo di esami.

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